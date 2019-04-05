Deniz Seki Mahkemelik Oldu

Türk müziğinin sevilen şarkıcılarından Deniz Seki, sözü ve müziği kendisine ait olan “Zor Mu?” adlı şarkısını remiksleyip tekrar piyasaya süren DJ Boral Kibil’i mahkemeye verdi. Söz konusu şarkının kendisine ait olduğunu ve kendisinden hiçbir izin alınmadan piyasaya sunulmasından şikayetçi olan ünlü şarkıcı, DJ Boral Kibil’i telif hakkını ihlal etmek ile suçladı.

Geçtiğimiz günlerde müzik gündemini meşgul eden bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sözü ve müziği kendisine ait olan “Zor Mu?” adlı parçasının DJ Boral Kibil tarafından izinsiz olarak kullanıldığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. DJ Boral Kibil hakkında suç duyurusunda bulunarak mahkemeye başvuruda bulunan Seki, DJ Boral Kibil tarafından yayınlanan parçanın Deniz Seki’ye ait olan telif haklarının ihlal edildiğini savundu.

Dj Boral Kibil’in, sevilen şarkıcı Deniz Seki’nin manevi ve maddi haklarına tecavüz ettiği tespit edilip dava başvurusu kabul edildi. Mahkeme tarafından DJ’in yargılanmasına karar verildi.

DJ Boral Kibil Ne Yapmıştı?

Deniz Seki’nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve mahkemeye verdiği DJ Boral Kibil, davaya konu olan durumla ilgili olarak açıklama yaptı. DJ Kibil’in elinde herhangi bir izin belgesi olmadan sözü ve müziği Deniz Seki’ye ait olduğu bilinen “Zor Mu?” adlı şarkısını remiksleyerek Sevda Tekin ile birlikte seslendirmişti.

Piyasaya sürülen ve büyük beğeni alan bu şarkının Deniz Seki’den izin alınmadan yapıldığı ve yayınlandığı anlaşıldı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunan Deniz Seki, parçanın bestecisinin kendisi olmasına rağmen DJ Kibil tarafından yayınlanan versiyonda adının belirtilmediğini ve kendisinden hiçbir izin alınmadığını dava dilekçesinde belirtti. Dosyayı inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, talebin yerinde olduğunu kabul ederek olayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.

“Deniz Seki’nin Büyük Hayranıyım”

Ünlü sanatçı Deniz Seki’nin mahkemeye başvurmasının ardından ifadesi alınan DJ Boral Kibil, mahkemede verdiği ifadede sanatçı Deniz Seki’nin büyük hayranı olduğunu ve hiçbir ticari kaygı gütmeden bu şekilde bir çalışma yapıp yayınladığını savundu. Bununla birlikte bu çalışmasından hiçbir maddi kazancı olmadığını sözlerine ekledi. İkili arasındaki dava, İstanbul Fikri Sinai Ceza Mahkemesi’nde görülmesi kararlaştırıldı.