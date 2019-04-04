Denizli’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 18.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Acıpayam olduğu kaydedildi.

(Gökten Ceylan /İHA)