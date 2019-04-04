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Denizli’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Denizli’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 18.01'de yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Acıpayam olduğu kaydedildi.

(Gökten Ceylan /İHA)

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