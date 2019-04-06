Denizli'deki Nine için Bakanlık Harekete geçti

Denizli'de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki nine, ineğinin arttan döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Nineyi medyada görüp inek alınması direktifini veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nineyle görüntülü konuşup acısına ortak oldu. Nineye bakanlıktan ve iyiliksever yurttaşlardan buzağıları olan 2 inek armağan edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz gün ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel'in 70, ineğinin arttan döktüğü gözyaşları tüm Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Sabiha ninenin acısına ortak olmak isteyen yetkililer ve iyiliksever yurttaşlar, Sabiha nineye 2 inek ve 2 buzağı armağan etti.

Sabiha nineyi medyada gören Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabiha nineye yeni bir inek alınarak lüzumlu tüm yetersizlerinin bitirilmesi mevzusunda Denizli Tarım ve Orman Şehir Müdürlüğüne direktif verdi. Direktif üzerine harekete geçen Tarım ve Orman şehir Müdürü Yılmaz Erkaya, Merkezefendi İlçe Tarım Müdürü Nurdoğan Yaşar ve birliktesikiler, buzağılı bir inek alarak Sabiha nineye armağan etti. Öte yandan Sabiha ninenin acısına dikkatsiz kalmayan Denizli Trafik ve Yaşam grubu aboneleri sosyal medya üzerinden aralarında para toplayarak, Özel'e bir buzağılı inek daha armağan etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ BASINDAN GÖRÜP TALİMAT VERDİ: "NE GEREKİYORSA YAPIN"

Özel'e inek alınması ve tüm eksiklerinin giderilmesi talimatını veren Bakan Pakdemirli, Sabiha nine ile telefonla görüntülü konuşma yaptı. Bakan Pakdemirli, Sabiha nine ile görüşmeden önce İl Müdürü Erkaya'dan yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı. Sabiha nine ile yakından ilgilenen Bakan Pakdemirli, yaptığı görüntülü konuşma sırasında Sabiha nineye, "Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, gerekenlerin yapılması konusunda hemen talimat verdim. Hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum, sizler var oldukça bizle de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda" dedi.

SABİHA NİNE: "ÇOK MUTLUYUM, ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

Yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Pakdemirli'ye, İl Müdürü Erkaya'ya ve yardımsever vatandaşlara teşekkür eden Sabiha nine ise, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hayvanları çok sevdiğini belirten Sabiha nine, ineklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Küçük yaştan beri hayvancılık yapan Sabiha nine, kendisine hediye edilen inek ve buzağıları tek tek sevdi.

İL MÜDÜRÜ ERKAYA: "TÜM EKSİKLERİ GİDERİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin emirleri doğrultusunda Sabiha nineye buzağılı ineğini hediye ettiklerini aktaran Tarım ve Orman il Müdürü Yılmaz Erkaya, Sabiha ninenin tüm eksiklerinin giderilip inekler için yem desteği sağlanacağın ve evi için gerekli çalışmaların yapılacağın aktardı. Sabiha nineye Türkiye'nin dört bir yanından destekler sürerken, önümüzdeki günlerde hayırsever vatandaşların da Sabiha nineye inek hediye edeceği öğrenildi.

(Ali İbileme - Osman Başpınar/İHA)