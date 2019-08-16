Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

Spor 16.08.2019, 23:28
Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU
1/6

Yukatel Denizlispor: Stackhowıak xx, Lopes x, Rodallega xx, Murawskı xx, Aissati xx, Oğuz x, Recep xx (Mustafa dk. 90 ?), Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki xx (Mehmet dk. 82 x), Barrow xx (Mbamba dk. 85 ?)
Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Kadir, Mustafa, Mbamba, Sedat, Mehmet, Burak, Emre, Krem Can

Teknik Direktör: Yücel İldiz

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