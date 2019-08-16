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Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU
Spor
16.08.2019, 23:28
1/6
Yukatel Denizlispor: Stackhowıak xx, Lopes x, Rodallega xx, Murawskı xx, Aissati xx, Oğuz x, Recep xx (Mustafa dk. 90 ?), Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki xx (Mehmet dk. 82 x), Barrow xx (Mbamba dk. 85 ?)
Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Kadir, Mustafa, Mbamba, Sedat, Mehmet, Burak, Emre, Krem Can
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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#ankara
#Kanadada Sel Nedeniyle Yol Çöktü
#Sudandaki Türkler
#sosyal medya
#hurda haberi
#Bodrum Torba
#UEFA
#sudan
#Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
#Emin Grup
#Beyin Sağlığı
#sıfır atık
#pazdan
#PANGOLİN PULU
#mgk toplantısı
#Ankaragücü haberleri
#FSM Köprüsü
#Oto Tamir
#ekonomi
#magazin