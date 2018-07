Bülent Ertekin

Niğde'nin bağrından bir başkan çıktı. Hem öyle böyle çıkmadı. Suudi Arabistan ve Türkiye arasında âdeta gönül köprüsü kurmayı başaran, özü sözü bir vatan evladı. Evet, biz kimden bahsediyoruz hemen söyleyelim. Mahmut Selim ALBAYRAK.

Bunca yıl Niğde ilinde Birlik Vakfi İl Başkanlığı'nı büyük bir başarı ile yürüten ALBAYRAK, işlerinin yoğunluğundan dolayı vakıftaki görevinden istifa etmesinin hemen ardından Türk-Arap dostluk ve kardeşlik derneğinin çalışmalarına hız kazandırdı. Türk-Arap Dostluk Derneği'nin faaliyet alanı ise oldukça geniş. Derneğin faaliyet alanı Arabistan dahil 56 Arap ülkesini kapsıyor. Biz onu hem siyasi yönüyle hem kıvrak zekâsı ve disiplinli çalışmaları hem de başarılı iş adamlığı yönüyle tanıdık. Tam bir Türkiye sevdalısı olan Sayın ALBAYRAK, Niğdeli hemşehrilerinin gönlünde taht kurmuş, sevgilerini kazanmış, bununla da kalmayıp DERDİ OLANIN DERMANI OLAN BİR BAŞKAN konumuna gelmiştir. " Ne mutlu Niğde halkına!" dememek elde değil. Adalet ve Kalkınma Partisinde etkin çalışmalarda bulunan ve adından da sıkça söz ettiren Mahmut Selim ALBAYRAK kendi bölgesinden aday adaylığını açıklamıştı. Ancak seçim sürecinde listelerde yer alamayışını şu sözleri ile açıkladı. "Ben her zaman hem ülkemiz hem de Niğde için her şeyin en hayırlısını istedim. Demek ki vekillik için şu an doğru bir zaman değilmiş, demek ki DURMAK YOK, YOLA DEVAM diyebileceğimiz daha çok projemiz varmış.

Bu nedenle durmadan

Vatanımız için,

Bayrağımız için,

Milletimiz için,

Milli ve manevi değerlerimiz için,

Davamız için,

Devlet Başkanımız için daha fazla çalışıp üretmeye devam edeceğiz." dedi.

“Şuna inanıyorum ki, Türk-Arap Dostluk ve Kardeşlik Derneğimiz hem Suudi Arabistan hem de Türkiyemiz için çok kıymetli bir konum teşkil edecek.

Derneğimize titizlikle seçtiğimiz ekip arkadaşlarımız ile birlikte çok güzel projelere imza atacağımıza inancım tamdır."diye sözlerine ekledi.

Ne diyelim kıymetli başkanım? Bizlere de “Ne mutlu sizler gibi vatan sevdalılarına!” demek düşüyor.

Yolunuz açık, şansınız bol olsun.