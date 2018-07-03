Derdimiz büyüktür!

Eyüphan Kaya

Bu ceza yasaları ile huzurlu bir hayat yürümüyor!

İftira ediyor ceza para cezası,

Kötü küfür söylüyor, ceza yok,

Gasp ediyor cezası gülünç,

Hırsızlık yapılıyor haydi otele, istirahata,

Tecavüz ediyor cezaevinde besi programına alınıyor,

Adam öldürülüyor sözüm ona müebbet ceza,

Eşini düğüyor, komşusunu rahatsız ediyor…vs.

Şimdi ben soruyorum kamuoyu bu suçlara verilen bu hafif cezalardan rahatsız olmasına rağmen, neden bu yasalar ağırlaştırılamıyor, şu meclis bu tür yasaların mütekabiliyet üçlülerine uyması için neden adım atmıyor? Kim neden bu adli/adi suçlarda idamı engelliyor?

Ama siyasi hiçbir suçtan idam cezasının lafı bile edilmemelidir, onu da peşinen söyleyeyim. Hatta ne kadar siyasi suçlu tutuklu ve hükümlü varsa bir an evvel bırakılmalıdır diye düşünüyorum.

Tabi gönül isterdi ki biz nitelikli vatandaş yetiştirseydik de bu kadar manyak vatandaşlarımız olmasaydı ama ne çare. Aslında ne yaparsanız yapın maalesef her evde bir tuvalet bulunur misali toplumda kötü kimseler hep bulunacak, o kötü insanlardan da böyle masum canlarımızı korumamız lazım.

Yahu arkadaş 7 milyar insan an itibariyle yeryüzünde yaşıyoruz, hem insanlık alemine, hem hayvanata, hem de nebatata yararlı olmak varken neden bazıları hayata sıkıntı veriyor?

Anlaşamadığımız insana niye sıkıntı vermeyi tercih ediyoruz?

Yerine göre söz ve davranışlarımızla kendilerine sıkıntı oluşturuyoruz?

Ben annemden aldığım terbiye ile mümkün oluğu kadar kimse ile kavga etmezdim, bana korkak diyorlardı, halbuki benin aklım ve öz güvenim beni metin duruma getiriyordu. Bundan bir zarar görmediğim gibi, doğru bir duruş olduğu da ortaya çıktı. İnsanlar beni seviyor sayıyor, tanıyanlar için diyorum tabi.

Eşlerimizle uyuşmuyorsak medeni ölçüler içinde anlaşmak, ya da ayrılmak varken niye işkence ediyor, ya da canına kıyılıyor? Maalesef bir akşam önce misafirliğe gittiğim binada Şanlıurfa Karaköprü’de bir gözü dönmüş cani eşini öldürdü, basına bile düşmedi.

Bütün bu meselelerin başında eğitim sistemimiz geliyor, eski karanlık devletin mührünü taşıyor.

Malum eskiden bazı muhafazakar aileler “evlatlarımız Rafızi olmasın, Allah’ı unutmasın, secde ile arası açılması” diye çocuklarını okullara bile göndermezlerdi.

Çünkü okul müfredatı içi boş, bir o kadar da yanlış bilgiler ile öğrenci yetiştiriyorduk.

Atatürkçülük diye bir fanatik akım epey bu topluma sıkıntı verdi, yetmedi İnkılap tarihimiz bir sürü yanlış bilgilerle dolu, bu yüzden bir yandan insanımızın dini hassasiyeti zayıfladı, diğer açıdan bu memlekette Kürtlerin varlığı inkar edildi.

Gelin özümüze dönelim diyorum, bilim ve teknoloji kişin insan olarak yaşaması için yetmiyor. İman, edep ve marifetle; şefkat, merhamet ve hikmetle tanışalım öğrencilerimizi tanıştıralım, o zaman kişi hem kendisine hem başkasına faydalı bir varlık haline gelecek diye düşünüyorum.

Hele şöyle bir düşünün! Ülkemizde “Bana ne?”, “Sana ne?” İfadesini kullanan ne kadar insan var, “bunda senin çıkarın ne” diyen, soran insanların sayısı azımsanmayacak kadar çok, peki nasıl adam olacağız kardeşim, ortada bir sıkıntı varsa beni de, seni de ilgilendirir.

İşte görüyorsunuz son hafta itibariyle iki tane masum canlarımız Eylül ve Leyla’mız canice öldürüldü, “ben insanım” diyen herkes evinde durup dururken kahroldu, kahrolduk. Allah anne babalarına sabır versin, bu tür acıları bir daha yaşatmasın diye dua ediyorum.

İmtihan dünyası kötülerin yok olması çok zor hatta imkansız. Ayrıca 18 gün tüm imkanlarıyla Leyla kızımızı arayan ilgilileri, gönüllüleri de tebrik ediyorum. Allah eksikliğini vermesin diyorum. Bu dert çok ağır ne kadar uzatsam az gelir.

Allah beterden saklasın, tekrarını vermesin diyorum. Sabır ve selametle kalın diyorum.