Dernek Başkanı Beraat Etti , Söylenenler İftira Çıktı

Çocuk Koruma Derneği başkanı beraat etti, hakkındaki taciz iddiaları asılsız çıktı!

Geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşen iddialar mesnetsiz çıktı! Çocuk Koruma Derneği başkanı Erhan Nacar’ın suçsuzluğu taciz iddiaları sonrası bugün mahkemece kanıtlandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Çocuk Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar hakkında çıkan iftira ve açılan davadan beraat etti. Geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan iddialar mesnetsiz çıkan Nacar Ankara’da görülen mahkeme sonrası açıklamalarda bulundu.

“İtibarımı geri verin” dedi ve beraat aldı.

Suçsuz olduğu ortaya çıkan Erhan Nacar hakkındaki iftiralar sonrasında açılan davada tutuksuz yargılanıyordu. Kendi çocuğuna taciz yaptığına yönelik atılan iftiralar sonucu ifadesine başvurulan Nacar aynı zamanda “Çocukları tacizden koruma” amacıyla kurulmuş olan “Çocuk Koruma Derneği” başkanı olarak görev yapıyor.

Mahkeme sonrası suçsuzluğu ispatlandığında beraatını alır almaz açıklamalarda bulunan ünlü sosyal güvenlik uzmanı, bazı kesimlerden aldığı iftiralara karşın tepkisini dile getirdi. “Adalet yerini buldu. Yıllardır karşısında durduğum bir konunun üzerime çamur olarak atılması ve böyle bir sebepten hâkim karşısına çıkmak beni derinden üzdü. Fakat adalet yerini buldu ve suçsuzluğun ortaya çıktı mutluyum” şeklinde açıklamalarda bulunan Nacar, suçsuz olduğu ispatlanınca gördüğü tepkiler nedeniyle de üzgün olduğunu dile getirdi.

Suçsuz olduğu anlaşılınca mahkemeden itibarını geri istedi!

Mahkeme sırasında mahkeme başkanının son sözün nedir sorusuna cevap verirken mesnetsiz iddialar karşısında aldığı tepkilerden ve yaşadığı itibar kaybından rahatsız olduğunu dile getiren Nacar, “Yüce mahkemenizden kaybetmiş olduğum itibarın geri verilmesini talep ediyorum” dedi. Çocuk koruma derneği olarak önlerine bakacaklarını ve yapacak çok işlerinin olduğunu ileten Erhan Nacar, bu asılsız iftiralara pabuç bırakmadıklarını hiçbir şekilde engellemelere maruz kalmadan çocuk tacizlerine dur diyeceklerini aktardı.

Kendisine yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız çıkması sonrası adalete güveninin tam olduğunu her fırsatta dile getiren Nacar, geçtiğimiz ay atılan iftiralar sonrası soğukkanlılıkla suçsuz olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Fakat bazı sosyal medya fenomenlerinin bu iddiaları körüklemesi sonrası Nacar, örf ve adetlerine son derece bağlı, ahlaklı bir ailede yetiştiğini belirterek, evlatlarına son derece düşkün bir baba olarak böyle bir konunun içerisinde yer almanın kendisini üzdüğünü ifade etti.