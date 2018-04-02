DERS ALINMAYAN HATALARIMIZ

Müfit Demirkol

Yapmış olduğumuz hatalarımız sonucunda mutlak zararını görmüşüzdür. Eğer bu yanlışlıklar toplumumuzu idare edenler tarafından yapılmış ise, millet olarak zarar görürüz.

Bu yanlışlıklar ve karşılığında ödenenler çoğu zaman can kaybına ve yaşam haklarına saldırı olarak görülmüştür.

Osmanlı imparatorluğunun sona ermesi ile Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, yapılmış olan hatalarımızın etkileri yok edilmiş olmasına rağmen, onun vefatından sonra aynı hataların yapılmasına devam edilmektedir.

"Muhasır medeniyetler seviyesi" anlamı değiştirilmeye çalışılmakta dır. Öyleki, batı medeniyeti, manasından uzaklaştırılarak, dini hurafeler ile tanımlanmaya başlanılmış, Arap ülkeleri örnek olarak gösterilmeye başlanmıştır. Anlaşılmaz taraf ise Arap ülkelerinin yavaş yavaş da olsa "muhasır medeniyetler seviyesi" doktirinine uyarcasına değişime başlamasıdır.

Eğitim ile başlatılan bu hareketlerin sonuçların da milletimizin tekrar acı çekeceği bellidir. Gün geçtikçe batı medeniyetinin sahip olduğu insan haklarından , sadece İslam gereği adı altında milletimize aşılanmaya çalışılan bu hareketler sonucunda, her türlü olaya razı olan, sesi çıkmayan köleleşmeye başlayan bir toplum yaratılacaktır. Bu toplum ile başımızda bulunan idarecilerin ve emperyalist ülkelerin,olmasını istedikleri ortam yaratılmış olacaktır.

Bilim ve fen öğrenimi yerine mevcut öğrenim kuruluşlarımızın İmam Hatip liselerine dönüştürülmesi de bu değişim proğramının sadece küçük bir örneği olmaktadır.

Bütün bu çalışmaların tek dayanağının ise, bir türlü okutulup anlaşılması sağlatılamayan yüce kitabımız Kuran-ı Kerim olarak gösterilmesi ise çok acı dır. Öyleki; gün geçtikce Atatürk hakkında bir takım alehte sözler üretilmeye, büstlerine tecavüz edilmeye başlanılmıştır. En acı tarafı ise, bu hareketleri yapanlar Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkanına kadar uzamakla devam etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk ilkelerinin ve şahsının hakkında menfi konuşan kimsenin hastanede ziyaret edilerek övülmesi, ona kıymet verilmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur.

Yapılan bu hataların sonucunda zarar gören, gene milletimiz olacaktır.