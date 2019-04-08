Derya Baykal Yeniden Ekranlarda

Türk televizyonlarında yayınlanan sabah programlarının sevilen yüzü Derya Baykal, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor. Televizyon kariyeri boyunca sempatik sunumu ve samimi hareketleriyle kadın izleyicilerin gönlünü kazanan ünlü isim, “Derya Baykal’la Gülümse” programıyla tekrar sevenlerinin karşısına çıkacak.

Türk televizyonlarında geniş bir izleyici kitlesi bulunan gündüz kuşağının en renkli kişiliklerinden biri olan Derya Baykal, uzun bir aradan sonra sevenleriyle tekrar buluşmanın heyecanını yaşıyor. Hayranlarını sevindiren haber geçtiğimiz günlerde teve2’den geldi.

Kamuoyuna duyurulan habere göre ünlü sunucu Derya Baykal, 8 Nisan Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 14:30’da teve2 ekranlarında olacak. Derya Baykal’ın yeni sezondaki programının ismi, geçtiğimiz dönemlerde çok sevilen “Derya Baykal’la Gülümse” olarak belirlendi.

Sevilen sunucu, yeni yayın hayatında da; sağlıktan modaya, el işinden ev işine, en lezzetli yemek tariflerinden ev ekonomisi hakkında önemli ipuçlarına kadar bütün konuları kapsayan dopdolu içeriğiyle yeniden kadınların bir numaralı televizyon programı olmaya aday.

Hafta İçi Her Gün Ekranlarda

Yeni sezonda hafta içi her gün teve2 ekranlarından hayranlarıyla buluşacak olan Derya Baykal, birbirinden yaratıcı fikirler sunarak, kadınların ilgilendikleri bütün konularda, izleyenlerin ufkunu genişletmeye devam edecek.

Her bölümde farklı bir konuyu masaya yatıracak olan Baykal, aynı zamanda hafta içi her gün yayınlanacak olan programlarında birbirinden hamarat ve bilgili konukları ağırlayarak, izleyicilerine faydalı bilgiler sunacak.

Hafta içi her gün, saat 14:30’dan itibaren teve2 ekranlarından yayınlanacak olan “Derya Baykal’la Gülümse” programında ilk bölüm konuğu da belli oldu. Alınan bilgilere göre yeni sezonun ilk bölümü ile yayın hayatına merhaba diyecek olan Derya Baykal, 8 Nisan 2019 Pazartesi tarihli programında; dikiş eğitmeni Şerife Yıldız Avcı’yı, şef Şefika Günyel’i ve yüksek ziraat mühendisi Oya Özdemir’i konuk edecek.

Programı izleyecek olan kadınlar; dikiş eğitmenin gösterdiği yöntemleri kullanarak en ucuz elbiseleri ve etekleri en kolay bir şekilde dikebilecek, şefin birbirinden lezzetli yemek tariflerini öğrenebilecek ve yüksek ziraat mühendisinden saksı bitkilerinin bakımı ve yetiştirilmesi konusunda en önemli bilgileri edinebilecekler.