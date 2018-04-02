DEVLET DEĞİL SANKİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD 2003’ten beri Irak ve Suriye’de kurduğu, yönettiği ve ittifak halinde olduğu terör örgütleriyle birlikte hareket ederek terör örgütü olmaya özeniyor. Bu ülke Türkiye’yi dostluk ve müttefiklik yalanıyla yıllarca kandırarak üçkağıtçılıkta başarılı olmuştur. Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatına karşı çıkarak PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanında yer alarak bu şer güçlerini Türkiye’ye karşı silahlandırmış olmakla maskesi düşmüş ve kirli suratı ortaya çıkmıştır.

Obama’dan sonra başkanlık görevine gelen Trump döneminde Amerika’da öyle karışıklıklar yaşanıyor ki; sormayın emir veren kim, yerine getiren kim bir curcunadır gidiyor. Zırzop Trnump’un aklı bir karış havada aklına ne esiyorsa kartona yazdırıp basıyor imzayı. Nitekim son günlerde başkanlığı bile tartışmalı hale geldi. Kabadayılık pozlarıyla sağa sola emirler yağdırıyor; tehditler savuruyor, fakat hiç kimsenin taktığı yok. Beyaz saray çalışanları ayrı teldençalıyor, pentagon ve dışişleri bakanlığı ayrı telden çalıyor. Yani sizin anlayacağınız Amerika’da yönetim de bulunanlar aynen Bremen mızıkacıları gibi kimin hangi havadan çaldığını ayırt etmek oldukça zor.

Suriye’nin kuzeyinde PKK/ YPG ile dost olan ABD askerleri terör örgütlerinin bayrağı ile kendi bayraklarını yan yana koyarak sınırlarımızın yakınında kendilerine göre birliktelik gösterisinde bulunuyorlar. Beyaz Saray ve Pentagonun otorite boşluğundan yararlanan Suriye’de ki disiplinsiz rütbeli askerler kendileri çalıp, kendileri oynuyor. Pentagon yetkililerine terör örgütlerinin acilen silah ve dolar gibi ne ihtiyacı varsa gönderin diyorlar gönderiliyor. Beyaz saray yetkilileri tarafından bu silahları kim kullanacak, kime karşı kullanılacak diye bir soru sorulmuyor. Düşünün bir kere süper kimliği taşıyan bir ülkenin milli savunma bakanı Mattis’e bizim Milli Savunma Bakanımız Canikli terör örgütlerine kaç TIR silah ve zırhlı araç gönderdiniz diye bir soru yöneltiyor, 60 TIR diye cevap veriyor. Oysa bizde ki fotoğraf ve istihbarat kayıtlarına göre bunun 5 bin TIR ve 2 Kargo uçağı olduğunu söyleyince hiç yüzü kızarmıyor.

ABD Suriye’de ve Irak’ta bizzat kendisinin kurduğu ve maşa olarak kullandığı DEAŞ terör örgütüyle mücadele ettiğini söylüyor. Bu tamamen bir yalan ve dünya kamuoyuna karşı bir aldatmacadır. Düşünün bir kere bu terör örgütüyle mücadele ettiğini söylemesine rağmen bugüne kadar bir tek Amerikan askerinin öldüğü görülmemiştir. Nereden bakarsanız bakın ABD Suriye’de ve Irak’ta kirli bir oyun oynamaktadır. Suriye’de ki Kürt örgülerini kullanarak kendisine petrol yatakları çıkarını sağlamaktadır. ABD bunun aynısını 1951 yılında ki Kore savaşları sırasında Türkiye’ye karşı yapmıştı. O tarihte Türkiye’yi yönetenlere Türkiye’yi küçük Amerika yapacağı yalanını söyleyerek Kore’ye asker göndermemizi sağlamıştı. O tarih de Türkiye Kore’ye 5 bin 455 asker yollamıştı. Kurnaz Amerikalı komutanlar maksatlı ve kasıtlı olarak en tehlikeli bölgelerde askerlerimizi görevlendirerek büyük zayiat vermelerine neden olmuşlardı. ABD bugün bunun aynısını Kürt örgütlerine yapmakta. Suriye’de onlara bağımsız bir Kürdistan devleti kurma sözü vererek bu kanlı terör örgütünü istediği gibi kullanmakta.

ABD bir yandan Türkiye’yi dostuz, müttefikiz yalanıyla kandırmaya çalışırken, bir yandan da PKK/YPG terör örgütleriyle bir olarak gizliden gizliye Türkiye’ye saldırmanın planlarını yapmakta.

ABD’nin bölgemizde yapmak istediği tek şey Suriye’de yalana, dolana dayalı olarak petrol yataklarını ele geçirmektir. Suriye’de ölen milyonlarca insan, aç susuz ve evsiz kalan aileler ve bombalanarak harabeye çevrilen şehirler ABD’nin hiç umurunda değildir. Suriye’de terör örgütlerine karşı yalansız-dolansız en dürüst şekle kahramanca mücadele eden ülke sadece Türkiye’dir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla Türkiye’nin yaptığı terör örgütlerini bu bölgeden çıkarmak ve esas sahiplerini kendi evlerine yerleştirmektir.