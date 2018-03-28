DEVLET OPERA VE BALESİ İLKBAHAR- YAZ SEZONUNU AÇIYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü perdelerini hiç kapatmadan İlkbahar ve yaz festivalleri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bahar etkinlikleri kapsamında Trabzon, Gaziantep ve Eskişehir’de gerçekleşecek sanat haftalarının ilki 2. Trabzon Opera ve Bale Günleri.

01-07 Nisan 2018 tarihleri arasında Trabzonlu sanatseverlere ikinci kez ulaşmanın heyecanını yaşatacak Trabzon Opera ve Bale Günleri, Erol Günaydın Sanat Merkezi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu’nda bahar sanatla buluşacak.

2. TRABZON OPERA VE BALE GÜNLERİ

Ana hedefi ülkemizde opera ve bale sanatlarını tanıtmak, yerel kültürümüzü evrensel sanatlarla birleştirerek geliştirmek olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ; aynı zamanda bir devlet kurumu olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle kamu hizmetlerini turnelerle, eğitim etkinlikleri ve geliştirdiği projelerle çeşitli sosyal yardımlaşma kurumlarına, huzurevlerine, okullara, cezaevlerine, hastanelere ulaşarak yerine getirmeye çalışmaktadır.

Repertuvar belirlerken de bu görev bilinciyle hareket eden kurumumuz gençlerin ve çocukların sanatla buluşturulmasına azami gayret göstermekte, eğitici konu ve karakterleri, görsel, işitsel algılarının geliştirilmesine yönelik şarkılar, danslar, renkli kostümlerle eğlenceli bir şekilde sahnelemekte, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğin seyircisi olacağı bilinciyle hareket etmekte.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün başta Trabzon Valiliği olmak üzere Kültür Bakanlığı Trabzon İl Kültür Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve KATÜ’ nün değerli katkılarıyla 2.Trabzon Opera Bale Günleri seyircinin beğeniyle izleyeceği iki konser, bir müzikal, bir modern dans ve bir ücretsiz çocuk müzikali ile başlıyor.

OPERA VE BALE GÜNLERİ KARADENİZ RAPSODİSİ İLE AÇILIYOR

1 Nisan 2018 akşamı Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat Merkezİ’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin seslendireceği Karadeniz Rapsodisi Konseri ile açılışı gerçekleştirilecek 2. Tarbzon Opera ve Bale Günleri, aynı konseri Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu’nda seyirci ile buluşturacak. Şef Artun Hoinic yönetiminde Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Soprano Feryal TÜRKOĞLU, Mezzo-soprano Zeynep HALVAŞİ, Tenor Aykut ÇINAR, Bas Mehmet YILMAZ’a eşlik edecek.

Bujor HOINIC’in düzenlemelerini yaptığı anonim Karadeniz Türküleri ve bestesi yine Bujor HOINIC’e ait “Karadeniz Rapsodisi” ile bir karadeniz gecesi yaşatılacak.

GELECEĞİN SEYİRCİLERİNE ÜCRETSİZ ÇOCUK MÜZİKALİ

Kurumumuz gençlerin ve çocukların sanatla buluşturulmasına azami gayret göstermekte, eğitici konu ve karakterleri, görsel, işitsel algılarının geliştirilmesine yönelik şarkılar, danslar, renkli kostümlerle eğlenceli bir şekilde sahnelemekte, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğin seyircisi olacağı bilinciyle hareket etmektedir.

Opera bale günlerinin minik izleyicilere yönelik gündüz programı iki gün ücretsiz olarak sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından, 3 Nisan 2018, Salı saat: 14:00 ve 4 Nisan 2018, Çarşamba saat: 11:00’de, KTÜ AKM Hasan Saka Salonu’nda Sihirli Dünya adlı çocuk müzikali çocuklarımızla buluşturulacak. Eserin müzik düzenlemesi Ahmet Kahyaoğlu, metin yazarı ve sahneye koyan Haldun Özörten.

Çocuklarımıza renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak olan eser, müziğin sihirli dünyasına bir yolculuğa çıkarıyor minikleri. Operanın, balenin ve klasik müziğin sihirli dünyasında sanatın nasıl bir güçle bizi sararak mutlu ettiğini anlatacak eser iki gün sahnede olacak.

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU’NUN ÜNLÜ ORTA OYUNLARINDAN KANLI NİGAR DEVLET OPERA VE BALESİ İLE YENİDEN YAŞAM BULUYOR

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun Orta Oyunları, Gölge Oyunları ve Karagöz Oyunları’nda defalarca konu edilmiş, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde “Taklid” diye andığı ve adına “Civan Nigar” veya “Kanlı Nigar” oyunu dediği, çok sevilen bir halk hikayesi sahnede olacak.

Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde her temsilinin kapalı gişe oynandığı, seyircinin bugün de büyük ilgi ile takip ettiği, toplumsal çelişkilerin eğlenceli anlatımı ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Trabzonlu seyircinin karşısında olacak.

Bestesi Cem İdiz’e, metin Özlem Belkıs’a, reji Haldun Özörten’e ait eserde, gerek Gölge Oyunu formunda, gerekse de Orta Oyunu’nda anlatılan geleneksel ak-kara çatışmasını içeren Hacivat-Karagöz / Kavuklu-Pişekar yanında Sarhoş, Arap, Beberuhi, Zeybek, Rumelili Hüsmen Pehlivan, Bekçi, Laz gibi tiplemeler üzerine kurulu eser Trabzonluları bekliyor.

MERCAN DEDE MÜZİKLERİ VE BEYHAN MURPHY KOREOGRAFİSİ İLE

BİR BAŞYAPIT GÜLDESTAN KAPANIŞA DAMGA VURACAK

2004 yılında, bir Genel Müdürlük projesi olarak, koreograf Beyhan Murphy’nin Mercan Dede ile beraber yaptığı, o günden bugüne, Devlet Opera ve Balesi sahneleri ile Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya ve Fransa’da sahnelenmiş olan Güldestan, bir göç yolundan şehirdeki kafeye, çağdaş yazar Orhan Pamuk’un eserlerinden 18.yy’da Evliya Çelebi’ye, modern insanın içsel yolculuklarından sema’ya, Osmanlı zamanlarından modern İstanbul’a ve nihayetinde de GÜL’e varan bir yolculuğu anlatıyor.

Müzik Mercan Dede, Librettio ve koreografi Beyhan MURPHY imzası taşıyan, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun sahneleyeceği bu müzik ve dans prodüksiyonu ile 2. Trabzon Opera ve Bale Günleri sona erecek.

2. TRABZON OPERA VE BALE GÜNLERİ

(01-07 Nisan 2018 )

01 Nisan 2018 KARADENİZ RAPSODİSİ KONSER

Pazar Samsun Devlet Opera ve Balesi

Saat: 20: 00 EROL GÜNAYDIN SANAT MERKEZİ

02 Nisan 2018 KARADENİZ RAPSODİSİ KONSER

Pazartesi Samsun Devlet Opera ve Balesi

Saat: 20: 00 KTÜ / AKM HASAN SAKA SALONU

03 Nisan 2018 SİHİRLİ DÜNYA ÇOCUK MÜZİKALİ

Salı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müzik Düz: A. KAHYAOĞLU

Saat: 14: 00 KTÜ / AKM HASAN SAKA SALONU Reji: H. ÖZÖRTEN

04 Nisan 2018 SİHİRLİ DÜNYA ÇOCUK MÜZİKALİ

Çarşamba İzmir Devlet Opera ve Balesi Müzik Düz: A. KAHYAOĞLU

Saat: 11: 00 KTÜ / AKM HASAN SAKA SALONU Reji: H. ÖZÖRTEN

04 Nisan 2018 KANLI NİGAR Müzikal

Çarşamba İzmir Devlet Opera ve Balesi Müzik: C. İDİZ

Saat: 20: 00 KTÜ / AKM HASAN SAKA SALONU Reji: H. ÖZÖRTEN

07 Nisan 2018 GÜLDESTAN MODERN DANS

Cumartesi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müzik: M. DEDE

Saat: 20: 00 KTÜ / AKM HASAN SAKA SALONU Koreografi: B. MURPHY

Genel Müdürlük gerekli hallerde festival programında değişiklik yapabilir.