DEVLETİN ÜNİVERSİTESİNE BAK

Mevlüt Mürsel Uzun

ODTÜ’nin mezuniyet töreninde bir mutluluk değil de, adeta Türkiye’ye ve yöneticilerine karşı kin kusan bir ihanet gösterisi yaşandı. Bu üniversitede böylesine gösteriler sadece bu yıla mahsus değil, her yıl aynı rezalet yaşanmakta.

ODTÜ kuruluşundan bugüne kadar Türk ekonomisine destek olan hangi önemli bir esere imza atmıştır? Bu üniversite PKK’lı teröristlere ve aşırı soyculara verdiği destekle tanınmaktadır. Terörist yetiştirmenin adeta yuvası haline gelmiştir. Yıl sonu mezuniyet törenlerinde ülkenin yüzde 99’u Müslüman olan milletimizin inanç değerleri hedef alınmış ve ahlaki değerlerimiz hiçe sayılmıştır. Dünyanın hiçbir üniversitesinde tuvaletler erkekli kızlı olmadığı halde ikisinin birlikte olduğu sadece bu üniversitededir.

ODTÜ’de meydana gelen olaylar gösteriyor ki, burası adeta PKK terör örgütünün ve DHKP-C’nin şubesi gibidir. Devlet yöneticilerimize ve güvenlik güçlerimize saldırılar bu üniversitede sıkça yaşanmaktadır. Artık tahammülün son noktasına gelindi. Devlet en kısa zamanda terör yuvası haline gelmiş olan bu üniversiteye el atmalıdır.

ODTÜ’de öğretim üyeliği yapanların seceresini araştırın mutlaka her birinin kimliği fluğ çıkar. Kimi mason çıkar, kimi de yabancı ideolojilerin esiri. Böylesi bir üniversiteden ülkesini ve milletini düşünen iyi niyetli öğrencilerin yetişmesi mümkünmüdür? Okulun sahasına PKK ve Apo yazan bir öğrenci grubundan siz ne beklersiniz? Vay benim güzel ülkem; sen kimleri besleyip, büyütüyorsun, kimleri eğitip hayat adamı yapıyorsun? Yazık bu ülkeye ve bu millete, içimizde ne kadar bitip, tükenmeyen vatan haini varmış. Düşünün bir kere adamlar milletvekili olarak seçilip meclise gelmiş, milli marşı olan istiklal marşını okumamak için meclisin kapısında bekliyor, okunduktan sonra içeri giriyor. İçeri girince de boğazlarına terör örgütü PKK’yı sembolize eden poşu bağlıyorlar. Bu soytarılara Türkiye hayat boyu vergisinden ve nafakasından keserek maaş ödeyecek.

Sizin anlayacağınız içimizde bir sürü vatan ve bayrak düşmanı hainler bulunuyor. İşin ilginç tarafı da ülkenin yönetimine talip olan bir ana muhalefet partisi ile köşe yazarlıda özgürlüğü ileri sürerek bu yaşanan ahlaksızlıklara arka çıkıyor. 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin ne yaptığını gördük; kendi varlığını korumak yerine terör destekçisi HDP’ye yardım ederek meclise girmesini sağlamıştır.

Bütün bu olanlardan sonra umudumuzu yetenekli Bakanlara ve Büyük Türk Milletinin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağladık. Allah hepsinin de yar ve yardımcıları olsun…