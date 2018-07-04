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Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak düzenleme çalışmalarında ilk kazma vuruldu

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Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak düzenleme çalışmalarında ilk kazma vuruldu
KEPEKLİ VE AKKÖPRÜ KAVŞAĞI’NDA İLK KAZMA VURULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın, okulların kapanmasıyla birlikte çalışmalarına başlanacağını duyurduğu üç büyük ulaşım projelerinden ikisi olan Dikmen Kepekli ve Akköprü Kavşak düzenleme çalışmalarında ilk kazma vuruldu.

Eş zamanlı olarak başlanan çalışmalar konusunda Başkentlileri yeni trafik akışı konusunda sosyal medya üzerinden uyaran Başkan Tuna, şunları söyledi:

“Başkentlilerimizin öncelikli talepleri olan alt yapı ve ulaşım çalışmalarını bir bir uygulamaya koymaya başladık. Konya Yolu üzerinde Dikmen Kepekli Kavşağı’nda hem battı çıktı yaparak hem de Akköprü Kavşağı’nda genişletme ve yan varyantlarla çok yönlü ve rahat bir ulaşım sağlayacağız.”

Samsun Yolu üzerinde üçüncü kavşak projesi olan “Türk Telekom U Dönüşü”nün de ihale aşamasının tamamlandığını, yasal süreçlerin ardından inşaat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını belirten Başkan Tuna, “Eğer bir mani çıkmazsa her üç kavşak çalışmasını da Sonbahara kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

KONYA YOLU’NDA KESİNTİSİZ ULAŞIM BAŞLAYACAK

Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik akışında büyük bir rahatlama yaşanacağını vurgulayan Başkan Tuna, Konya Yolu’nda kesintisiz ulaşımı sağlayacak projeyi de anlattı:

“Kepekli Kavşağı olarak da bilinen Mevlana Bulvarı’nın Dikmen Caddesi ile kesiştiği noktada alt geçit yapacağız. Mevcut durumda sinyalizasyon aracılığıyla trafiğin düzenlendiği kavşakta, yapılacak değişiklikle yaklaşık 470 metre uzunluğunda ve 3 gidiş-3 geliş olacak bir alt geçit inşa edeceğiz. Konya-Samsun yolu istikametindeki trafiği kesintisiz hale getirecek projede alt geçidin üst bölgesinde yapılacak dönel kavşak sayesinde de Samsun-Konya yolu yönlerinden gelen araçların Dikmen Caddesi’ne giriş çıkışlarını sağlamış olacağız.” 

AKKÖPRÜ KAVŞAĞI GİDİŞ-DÖNÜŞ 6 ŞERİDE ÇIKACAK

Konya, İstanbul ve Samsun yollarının kesişiminde bulunan Akköprü düzenleme projesinin de bölge trafiğini rahatlatacak diğer bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Tuna, genişletilecek köprünün gidiş-dönüş 3’er şeride çıkacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, köprünün orta bölümünde yer alan İstanbul Yolu’na katılım bağlantılarının da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alınacağına dikkat çekti.

RAHAT TRAFİK İÇİN BU ÇALIŞMALAR ŞART

Trafik tıkanıklığının herkesi rahatsız ettiğini hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür diledi.

Başkan Tuna, “Burada amacımız daha rahat ve güvenli bir Ankara trafiği. Şimdiden bu çalışmalarımız sırasında yaşanabilecek ulaşım problemlerinden dolayı halkımızdan özür diliyoruz. Emin olun bir vatandaşımız trafikte sıkıntı çektiğinde biz de üzüntü duyuyoruz. Konya Yolu ve İstanbul Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığını an be an takip ediyoruz. Mümkün olduğunca araç geçişi sağlamaya gayret ediyoruz. Fakat bu sıkıntı çekilmeden de rahata kavuşamayacağız. Şu an sıkıntılı bölgelere neşter vuruyoruz. Ankara’nın öncelikli olarak alt yapı ve trafik problemlerini bir bir çözmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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