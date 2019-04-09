Dila Tarkan ile Hakan Sabancı Arasında Aşk Mı Yaşanıyor?

Son dönemin en dikkat çekici modacılarından olan Dila Tarkan ile sosyetik iş adamı Hakan Sabancı’nın aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medyada ses getiren paylaşımların ardından en çok konuşulan konulardan biri de genç modacı Dila Tarkan’ın ünlü iş adamı Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulardı.

İkilinin sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Dila Tarkan ve Hakan Sabancı’nın takipçileri ünlü isimlerin Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla adeta şok oldu. Moda sektörünün genç isimlerinden Dila Tarkan ve sosyetikliği ile bilinen ünlü iş adamı Hakan Sabancı, aynı kareyi aynı anda Instastory’lerinden paylaştı. Bu paylaşımların ardından sosyal medyada, ikilini aşk yaşadıklarına yönelik dedikodular çıktı.

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından ünlü isimler her ne kadar açıklama yapmaktan çekinseler de Şeyma Subaşı ve kardeşi Sima Tarkan ile New York’a tatil yapmaya giden Dila Tarkan’ın bir süre sonra Hakan Sabancı ile buluştuğu konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz Sene Nişanlandı

Moda sektörünün dikkat çeken genç isimleri arasında öne çıkan Dila Tarkan, geçen sene Yahya Uçbaşaran ile nikah kıymıştı. İş dünyasının tanıdık simalarından biri olan Yahya Uçbaşaran, bir süredir birlikte olduğu Dila Tarkan’a evlenme teklif etmiş, Dila Tarkan da bu müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hayatının geri kalanını Yahya Uçbaşaran ile birlikte yaşayacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Dila Tarkan “ Seni çok seviyorum Yashyoss” diyerek takipçilerini bu gelişmeden haberdar etmişti. Ancak ikilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Şeyma Subaşı İle Aralarında Su Sızmıyor

Acun ılıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı ile yakın dost olduğu bilinen Dila Tarkan, ünlü isimle birlikte sık sık tatile gidiyor. Geçtiğimiz günlerde de beraber New York’ta tatil yaptıkları konuşulan ikili arasında su sızmıyor. Öte yandan genç modacı Dila Tarkan’ın adı daha önce de Hakan Sabancı’nın ağabeyi olan Hacı Sabancı ile de anılmıştı.