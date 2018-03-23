Türkçeyi doğru kullanmak ve korumak amacıyla düzenlenen "Dilimizi Koruyalım Projesi Ödül Töreni"ne Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde Ankara İl Milli Eğitim ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa Başkan Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dilin herşey olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Ak, "Kültürümüzün en önemli parçası olan dilimize sahip çıkmalıyız. Dilimiz Türklerin tarih boyunca yayıldıkları coğrafyalara bıraktığı zenginliklerin başında geliyor. Tarihin her döneminde ses bayrağımız olan Türkçe mizi korumak ve geliştirmek adına çalışmalar yapanları unutmadan bizler de öz değerimize sahip çıkmalıyız. "dedi.

Gençlerin geleceği temsil ettiğine de vurgu yapan Ak, "Biz büyük bir milletiz, kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı, milli değerlerine, vatanına, diline, dinine, bayrağına sahip çıkan gençlerle çok daha büyük işler başaracağız. Bunun için yapmamız gereken tek şey çok çalışmak..." ifadelerini kullandı.

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özelliğin dil olduğunu vurgulayan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de , "Dilimize sahip çıkmalı, alıntılardan kaçınmalıyız. Başkanımız Mustafa Ak'a da teşekkür ediyorum, Türkçemize katkı sunan değerli Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın ismini bu kültür merkezinde yaşatıyor." dedi.

Keçiören'in bu programa ev sahipliği yapmasından mutlu olduklarını ifade eden Kaymakam Uğur Bulut da, Türkçe konuşan insan sayısının 250 milyon olduğu ve dünyada en fazla konuşulan 5. dil olduğu bilgisini paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı millet olmanın yolunun dili yaşatmaktan geçtiğinin altını çizdiği konuşmasında şunları söyledi; "Önceliğimiz kendi dilimizi korumak, yabancı kelimelerden arındırmaktır. Günlük hayatımızda bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Kaşgarlı Mahmut, Yunus Emre, Dede Korkut ve daha niceleri Türkçenin en önemli isimleri... Dili korumak yetmez, Türkçeyi yaygınlaştırmalıyız."

Programa katkı ve desteklerinden ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık Başkan Ak'a plaket takdim ederken, Ceceli Okulları öğrencileri Türkçenin tarihsel gelişimi, korunması ve yabancı kelimelerden arındırılmasını anlatan bir tiyatro oyunu sahnelediler. Tarihi karakterlerin de yer aldığı oyun büyük alkış alırken 2017'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde "Türk Dili Yılı" olarak ilan edildiğine de vurgu yapıldı.

Oyunun ardından dereceye girenlere ödülleri verilirken program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.​