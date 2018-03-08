Direniş ve Onur: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Ragıp Kamil İlbeyi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü emekçi kadınlarımızın, kızlarımızın, bacılarımızın zorbalığa, sömürüye, kapitalizme, faşizme, erkek egemen sisteme karşı yaşamları pahasına verdikleri mücadele, onurlu bir başkaldırı bir hak arayışıdır.

Bu önemli gün 14 Şubat kapital "Sevgililer Günü" havasında kutlanacak bir gün değildir.

Kadının memeli bir hayvan değil, insanlığın, milletlerin annesi olduğunu, erkek ile eşit ve hatta bir çok özelliği ile erkekten üstün olduğunun vurgulanması gereken önemli bir mücadele anması ve idrak edilerek tatbik edilmesi gereken çok önemli bir gündür.

Bugün İslam dünyası Muhammed aleyhisselamın "cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü anlayamamış, Muhammed kızı Fatıma'yı ve müstakbel eşleri Hatice'yi örnek alamamış, anlayamamıştır.

Bugün ayaklar altında olan İslam ve onurdur.

Ne yazık ki bunun da tek sorumlusu cahiller ve münafıklardır.

Kadına şiddet, hatta öldürmeyi hak görmek, kız çocuklarının evlendirilmesi, zorla sünnet ettirilmesi, kuma yapılması, kocanın, kaynananın kayınpederin kölesi sanılması, zulüm edilmesi, sömürülmesi ne yazık ki geri kalmış her toplum, coğrafya ve sınıflarda görülmektedir.

Bugün dünyada tecavüz oranları artmış, şiddet iğrenç ve şeytani bir evreye ulaşmıştır.

Zalimleşen sistem insan olmaktan öte vahşi bir canavara dönüşmüştür.

Bugün bize düşen görev kadınlarımızı başımızın tacı, hayat arkadaşı yapmak, kızlarımızı daha iyi yetiştirmek, eğitim, teknoloji, bilim, kültür, sanat ve doğa ile iç içe büyümesini sağlamak, mutlu ve umutlu yarınlara kavuşturmaktır.

Oğluna gelin arayan ebeveynler kızlarına da erdemli, onurlu, uslu, çalışkan, aydın damatlar aramalı veya kızının aşık olması halinde bu aşka sahip çıkıp mutlu bir yuva kurmasına zemin hazırlayıp destek olmalıdır.

Meryem oğlu İsa Mesih kutsal bir ruhun üfürülmesi ile yine bir ana rahmi aracılığıyla doğmuş ve ona bu güne kadar da insanlık Meryem oğlu İsa Mesih demiştir.

Ne Yusuf'a ne Zekeriya'ya atfedilmemiş, Meryem oğlu İsa Mesih oluştur.

Kadın aydınlanmanın ve devrimin öncüsüdür. Kadın direnişin ve çağdaşlığın meşalesi insan ve hakları için emperyalizme, sömürüye, diktatörlüğe karşı mücadele eden her liderin annesi olmuştur.

Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyduğumuz kadar Zübeyde Hanım'ı da aynı sevgi, minnet ve dualar ile anmalıyız.

Kadın kutsaldır. Geçmişte, bugün de gelecekte de bu böyle olacaktır.

Kadına zulmeden tüm ideoloji, din ve erkek egemen sistem birer zalim olarak yok olmaya, ya insani adalet ile ya ilahi adalet ile yargılanmaya mahkumdur.

Selam olsun devrimci kadınlara!

Selam olsun mücadele eden yüreklere!

Selam olsun annelere!

Tarlada, bahçede, fabrikada, temizlikte, ofiste, üretim alanlarında, okullarda, sokakta, dükkanlarda, evlerde çalışan ve toplumu inşa eden kadınlara selam olsun!

Selam olsun Fatıma'ya, Fatıma'nın babasına, kocasına, evlatlarına!

Selam olsun Zübeyde Hanım'a

Selam Olsun Dünya Kadınlar ına!

Durma, Susma, Haykır, Yaşa, Mücadele Et, Daima En Önde.

Selam olsun cenneti ayaklarına seren kutsal varlığa annelere...