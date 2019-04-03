Diriliş Ertuğrul Yeni Fragman Yayınlandı! Diriliş Ertuğrul 142. Bölümde Neler Olacak?

TRT1 ekranlarından seyircilerle buluşan efsane dizi Diriliş Ertuğrul’da yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayınlandığı günden itibaren her hafta yüzbinlerce kişiyi ekran başına kilitlemeyi başaran, sevilen dizide 142. bölüm merakla bekleniyor. Dizinin hayranları TRT1 tarafından yayınlanan yeni bölümün 2. fragmanın ardından bu hafta neler olacağını büyük bir heyecanla beklemeye devam ediyor.

Merakla beklenilen Diriliş Ertuğrul 142. bölüm öncesi yayınlanan 2. fragman, dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. TRT1’den yayınlanan fragmanda yer alan işkence sahneleri şimdiden merak konusu oldu. Yeni bölümü 4 gözle bekleyen dizinin hayranları Albastı’nın ortaya çıkacak mı? Ertuğrul’un işkence yaptığı Alıncak bu durumdan kurtulabilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 142. Bölüm Yine Nefesleri Kesecek

Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde; Alıncak’ı canlı olarak ele geçiren Eruğrul, Alıncak’ı sorguya çekiyor. Albastı’nın kim olduğunu söylememekte direnen Alıncak, Ertuğrul’un işkencelerine ne kadar dayanabilecek? Ertuğrul Bey, Bamsı’yı obadan sürgün edecek mi?

3 Nisan Çarşamba akşamı TRT1’den yayınlanacak olan sevilen dizinin yeni bölümünde Ertuğrul, Alıncak’ı sorguya çekmeye devam ediyor. Albastı’nın gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çalışan Ertuğrul, Alıncak’ın doğruyu söylemesi için her türlü yolu büyük bir kararlılıkla denemekten çekinmiyor. Ancak Alıncak, tüm bu zorluklara direnerek Albastı hakkında bir tek kelime dahi etmiyor. Öte yandan Albastı da kimliğinin açığa çıkacak olması endişesiyle yeni bir plan yapmaya hazırlanıyor.

Ertuğrul Bey, Dragos’un gerçekte Zangoç olduğunu anlayınca, onu doğruca hapse gönderir. Bunun haberini alan Uranos, Zangoç’u kurtarmak için hazırladığı planı uygulamaya geçirir. Ertuğrul Bey de devletini kurmak için tüm planlarını hazırlamıştır. Ancak bu planları gerçekleştirmek hiç kolay görünmemektedir.

Albastı, Bamsı ve Hafsa hatunun başka yere göç ettiklerini öğrenince planlarını uygulamaya geçirir. Albastı ve Alpleri derhal harekete geçerek, Bamsı ve Hafsa hatunun bulunduğu kervanı göç esnasında basar ve önlerine çıkan herkesi acımasızca katletmeye başlar. Bu saldırıdan etkilenen Bamsı ve Hafsa hatun ağır şekilde yaralanır. Dostluğun kıymeti bilinmediği zaman ihanetin bedelini ödersiniz diyen Ertuğrul Bey, Bamsı’yı obadan sürgün edecek mi?