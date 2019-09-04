Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü
ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2 seviyesine gerilerken, Bahamalar’da ölü sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.
Dış Haberler 04.09.2019, 11:25 04.09.2019, 16:40
ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2 seviyesine gerilerken, Bahamalar’da ölü sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.
Güney Carolina, Georgia ve Virginia’daki birçok kıyı bölgesinde fırtına öncesi zorunlu tahliye emri verilmişti. Meteoroloji uzmanları, kasırganın 36 saat içinde Florida kıyılarına tehlikeli bir şekilde ulaşmasının beklendiğini belirtti.
(İHA)