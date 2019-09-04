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Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü

ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2 seviyesine gerilerken, Bahamalar’da ölü sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.

Dış Haberler 04.09.2019, 11:25 04.09.2019, 16:40
Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü

ABD’nin Florida eyaletine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2 seviyesine gerilerken, Bahamalar’da ölü sayısının 7’ye yükseldiği kaydedildi.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgasının şiddetinin kategori 2’ye düştüğü ve ABD’nin doğu kıyılarına doğru ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Bahamalar Başkanı Hubert Minnis yaptığı açıklamada, kasırganın vurduğu bölgelerde ölü sayısının 7’ye yükseldiğini ifade etti. “Daha fazla ölüm olabilir. Bu sadece ön bir bilgi” ifadelerini kullanan Minnis, Abaco Adaları’ndaki Marsh Harbour kentinde evlerin yüzde 60’ının zarar gördüğünü söyledi. Bahamalar’ı vuran şiddetli kasırga nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sandallar sel sularıyla sürüklendi, yaklaşık 13 bin ev hasar gördü.

Güney Carolina, Georgia ve Virginia’daki birçok kıyı bölgesinde fırtına öncesi zorunlu tahliye emri verilmişti. Meteoroloji uzmanları, kasırganın 36 saat içinde Florida kıyılarına tehlikeli bir şekilde ulaşmasının beklendiğini belirtti.

(İHA)

#Dorian kasırgası #abd #Florida #Dış haberler
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