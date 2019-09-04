Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Hindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölü

Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Dış Haberler 04.09.2019, 16:13 04.09.2019, 17:09
Hindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölü

Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Batala kentinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çevrede bulunan binaların ise patlamanın etkisiyle çöktüğü öğrenildi. Olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

#Havai fişek patlaması #hindistan #Dış haberler
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@