Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Hindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölü
Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Dış Haberler 04.09.2019, 16:13 04.09.2019, 17:09
Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)