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İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini yeni bakanlığa atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ağustos ayında istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz’ın yerine kendisini atadı.

Dış Haberler 04.09.2019, 16:12 04.09.2019, 17:09
İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini yeni bakanlığa atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ağustos ayında istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz’ın yerine kendisini atadı.

Hükümet tarafından İsrail Meclisi’ne gönderilen yazıya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Ağustos’un 16’sında görevinden istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz’ın boşalan koltuğuna kendisini atadığı ifade edildi.

Başbakan Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kendisini atayarak Hükümette dördüncü koltuğun kontrolünü eline aldı. Netanyahu başbakanlık görevinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Diaspora olmak üzere üç bakanlığın görevini yürütüyor.

Geçen yıl kasım ayında Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın istifa etmesinin ardından Netanyahu bu göreve de kendisini atamıştı. İsrail’de bir bakan veya başbakanın birden fazla bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde bir engel bulunmuyor.

(İHA)

#Netenyahu #israil #Dış haberler
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