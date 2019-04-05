Dışişleri Bakanı ABD’deki Müslüman toplumla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Miami kentinde Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.
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Dışişleri Bakanı ABD’deki Müslüman Toplumla Görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletlerinin Miami şehrinde Müslüman cemiyetinin temsilcileriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinin Miami şehrinde, Miami Gardens Camii'nde Müslüman cemiyetinin temsilcileriyle araya geldi. Gerçekleştirilen program hakkında sosyal medya hesabı üzerinden söyleme yapan Çavuşoğlu, "Amerikalı Müslüman cemiyetinin temsilcileriyle Miami'deki görüşmemizde tüm Müslümanların karşı karşıya olduğu denemeleri görüştük.
Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya esin veriyor. İslamofobiyle mücadeledeki rollerinin eşsiz ve ehemmiyetli olduğunu vurguladık." dedi.
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