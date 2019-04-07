Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır." dedi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Açıklama
ANKARA Anadolu Ajansı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" söylemesi sebebiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından söyleme yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria beynelmilel hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun tercihler evvelinde yeniden rey evhamıyla yaptığı sorumsuzca söylemeler bu reeli hiçbir biçimde değiştiremeyecektir." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki tercihten galip çıkıp yine başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi mesken ünitelerini "İsrail'e ilhak" etmeyi tasarladığını söylemişti.
Muhabir: Ahmet Furkan Mercan
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Etiketler : dünya, Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanı, Mevlüt Çavuşoğlu
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