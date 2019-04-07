Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Ab'nin Keyfi Ve Aceleci Açıklamaları Büyük Talihsizlik

ANKARA Anadolu Ajansı - Dışişleri Bakanlığı Lafçısı Hami Aksoy, mahallî tercih neticelerine ait Avrupa Birliği AB Komiteyi Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın ifadelerine müteveccih Bakanlığa yöneltilen suale yazılı cevap verdi.

Timmermans'ın ifadelerinin hayal kırıklığı ve afallamışlıkla karşılandığına dikkati sürükleyen Aksoy, Türk toplumunun mahallî tercihlerde ender görülen bir katılım oranıyla sandığa gittiğini ve demokrasiye bağlılığını patent ettiğini belirtti.

Aksoy, "Halkımızın sandıkta verdiği ileti Türkiye'de karar ve güven etrafının devamına olan inanç ve takviyesinin yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Aksoy, söylemesinde şunları kaydoldu:

"Buna karşın, AB yetkililerinin henüz bazı yerlerde fotoğrafı neticeler söylenmediği halde buralardaki neticelerin tanınması istikametinde yaptığı çağrılar kısmetsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Meşru çerçevede ilçe, şehir ve Yüksek Tercih Heyeti nezdinde yapılan itiraz ve müracaatların neticesini beklemek hukuka hürmetin bir gereğidir. Bu sebeple söz konusu ifadeler, demokratik ve meşru bedellere bağlılık anlamında son yarıyılda daha da fazla denetlenmekte olan AB'nin çifte standartlarının başka bir misalini oluşturmuştur. Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam istemle sürdürmektedir. Halkımızın demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart mahallî tercihlerinde bir kere daha patentlenmiş olup, reform kararlılığımız ortadayken Avrupa Birliği yetkililerinin meşru sürece hürmet göstermeksizin neşeyi ve çabukçu söylemeleri büyük bir kısmetsizlik olmuştur.

AB yetkililerini politik tutku ve seçimleri şansına Avrupa Birliği'nin temsil ettiği demokratik ve meşru bedelleri eskitmemeye davet ediyoruz."

Türkiye'deki mahallî tercih neticelerini değerlendiren Timmermans, demokratik prensipleri izleme çağrısı yapmıştı.

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan