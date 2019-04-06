Dışişleri Bakanlığı’ndan Eritre’ye Tepki Yağmuru

Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'ye yapılan mesnetsiz atıflar üzüntüyle karşılanmıştır"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Eritre Dışişleri Bakanlığı'nın söylemelerine tepki gösterdi. Mevzu ile alakalı yazılı söyleme yayımlayan Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı; "Enformasyon Bakanlığı'nın 3 Nisan 2019 tarihli söylemesinde Türkiye'ye yapılan mesnetsiz atıflar yeisle karşılanmıştır. Söz konusu ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inanıyoruz"

Söylemenin devamında Afrika ülkeleri ile olan stratejik ortaklık hakkında şu ifadeler yer aldı;

"Afrika'nın stratejik ortaklarından biri olarak Türkiye, Afrika ülkeleriyle çok ebatlı işbirliğini sürdürmekte ve Kıta'nın güvenliği ve kararına büyük ehemmiyet atfetmektedir. Bu kapsamda, Etiyopya ve Eritre ilişkilerindeki sıradanlaşma sürecinden ve Afrika Boynuzu'nun kararı bağlamında alana gelen büyümelerden dinlenen memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır"

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)