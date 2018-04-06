DİYANET İSLAM ÂLEMİNİN SON KALESİDİR

Hatice Kasapoğlu / Editör

Din Bir Sen Genel Başkanı Sayın Yusuf Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş 'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ÇALIŞAN-Sen ve DİN BİR SEN Genel Başkanı Sayın Yusuf ÖZDEMİR, Genel Başkan Yardımcıları, Menderes Ateş, Şükrü Şahin, Yusuf Adli, Yusuf Kuru, Celalettin Akçadoğan ve Mehmet Şirin Ersan katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a başarılar dileyen Sayın Özdemir, D.İ.B lığı çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir teatisinde bulundular. Görüşme neticesin de Sayın Yusuf Özdemir şu ifadelerde bulundu : Diyanet İşleri Başkanlığımız bilindiği üzere sadece ülkemizin değil, bütün İslam coğrafyasının umududur. İçinde yaşamakta olduğumuz toplumu oluşturan en önemli kurum ailedir. Biz bir Sivil Toplum Örgütü olduğumuz kadar Diyanet ailesinin de birer ferdiyiz. Ailemize sahip çıkmak en öncelikli görevlerimizdir, Aile büyüğümüz olan sayın başkanımızın hayırlı çalışmalarında Din Bir Sen olarak yanında olduğumuz herkesçe bilinmelidir.

İlkelerinden sapmış ahlak yoksunu bazı haber sitelerini de eleştiren Sayın Özdemir; Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza haksız yere karalama kampanyaları başlatıldığını görüyoruz, Özellikle ismini yüce dinimizden alan bu sitelerin yapmış oldukları yalan, iftira,insan onur ve haysiyetini hiçe sayan haberleri ve yayın kuruluşlarını kınıyoruz. Camiamızın yıpratılmasına yönelik çalışmalar, sadece bugün değil 1960 yıllarından günümüze kadar devam etmektedir. Tüm İslam camiasının son kalesi ve umudu olan Başkanlığımızı attıkları iftiralarla kirletemediler ve kirletemeyeceklerdir. Yayınlanan bu tür haberler maalesef ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak istercesine yalan ve iftirayı barındırmaktadır. Böyle iftira ve Ümmeti sıkıntıya sokan yayın ve yayın kuruluşlarına Din Bir Sen camiası olarak müsaade etmedik ve de etmeyeceğiz…

Şu iyi bilinmelidir ki: Diyanet İslam’ın Son Kalesidir.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise; Öncelikle Camiamız adına yaptığınız çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Bugün coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın yaşadığı sorunların büyüklüğüne değinirken, Bu minvalde Sivil Toplum Örgütlerine büyük görevler düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığındaki Fazla Sendikaların oluşu bizim zenginliğimizdir ve Bizler Başkanlık Olarak Tüm Sendikalara eşit mesafedeyiz diye belirtti.

Görüşme sonunda camiamız çalışanlarının sıkıntılarının ve çözüm önerilerinin kapsamlı şekilde anlatıldığı dosyanın Özdemir tarafından Başkanımıza teslim edildi. Prof. Dr. Ali Erbaş ziyaretimizden duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi.

Ziyarette hediye edilen plaketin tesliminden sonra, toplu fotoğraf çekimiyle görüşme sona erdi.