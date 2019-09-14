Diyarbakır'da altın işlemeli İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi

Kültür - Sanat 14.09.2019, 11:21
Diyarbakır'da altın işlemeli İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi
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