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Diyarbakır'da altın işlemeli İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi
Kültür - Sanat
14.09.2019, 11:21
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#ankara
#euro2020
#izmir
#ABD mi
#Patriot
#hangisi en iyi müttefikiniz
#Rusya mı
#Çin karşıtı eylem
#Reuters
#Görme engelliler kulübü
#Hello Kitty®
#Adli tatil süresince hangi davalara bakılacak
#İşçinin sürekli gece çalıştırılması
#Minik Yetenekler
#hatay asayiş
#acun ılıcalı foğrafları
#ekonomi
#Keylor Navas
#Maçın ardından
#Hastanemi Kapatma Ankara Platformu
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