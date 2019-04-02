Dizi Oyuncusu Meral Kaplan’ın Eşine 5 Gün Hapis

Bir dönemin televizyon ekranlarının sevilen yüzü haline gelen eski manken ve oyuncu Meral Kaplan’ın boşanma kararı aldığı eşi Erhan Kiani’ye 5 gün zorlama hapis cezası verildi. Güzel oyuncunun daha önceden mahkeme kararıyla aldırdığı uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal eden Erhan Kiani’nin 29 Mart günü Çorlu Cezaevi’ne giriş yaptığı bildirildi.

Türk televizyon programlarından tanıdığımız eski manken Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kiani, 2011 yılında dünya evine girmişlerdi. Bir süre evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren çift, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş ve boşanma kararı almıştı.

Boşanma davalarının henüz sonuçlanmaması üzerine, mahkemeden eşi Erhan Kiani için uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı talep eden Meral Kaplan’ın bu isteği kabul edilmiş ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde söz konusu uzaklaştırma mahkeme kararını ihlal ettiği belirlenen iş adamı Erhan Kiani, bunun üzerine 5 gün zorlama hapsine çarptırıldı.

Güzel oyuncu Meral Kaplan’ın avukatı Zeynep Hatemi, ünlü iş adamına verilen hapis cezasını çekmek için 29 Mart günü Çorlu Cezaevi’ne giriş yaptığını ifade etti.

Sosyal Medyadan Yardım Çağrısında Bulunmuştu

Geçtiğimiz haftalarda Meral Kaplan, boşanma aşamasında olduğu eşi, iş adamı Erhan Kiani’nin Bodrum’da yaşadığı eve gelerek annesini darp ettiği ve çocuğunu kaçırmak istediği iddiasıyla sosyal medya üzerinden yetkililerden yardım istemişti.

Bu gelişmenin üzerine açıklama yapan Meral Kaplan’ın avukatı Zeynep Hatemi, müvekkilinin ve ailesinin hayati tehlikesinin bulunduğunu öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’nden davalı Erhan Kiani hakkında uzaklaştırma ve müvekkili hakkında da koruma kararı çıkarılmasını talep etmişti.

5 Gün Zorlama Hapsi

Aile Mahkemesi tarafından hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kiani’nin bu konudaki mahkeme kararını ihlal edip evdeki eşyaları dağıttığını, annesini darp ettiğini ve bazı eşyaları da evden çıkardığını öne süren Meral Kaplan, İstanbul Aile Mahkemesi’nden 6 Mart tarihinde zorlama hapsi talebinde bulundu.

Dilekçeyi ve kayıtları inceleyen mahkeme Erhan Kiani’nin birden fazla olacak şekilde söz konusu mahkeme kararını ihlal ettiğini göz önünde bulundurarak ünlü iş adamı hakkında 5 gün zorlama hapsi hükmünde bulundu.