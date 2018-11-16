Doğu ve Güneydoğu Ekonomisinde mali özerklik hayal!

Geçtiğimiz yıllarda çokça Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin PKK'lı siyasetçileri ile istiklal marşında ayağa kalkmayanlara oy veren bazı partililerin bu bölgeye mali özerklik türküsünü sıkça dile getirdiklerini biliyorsunuz. Ekonominin çarklarının hiç dönmediği bu iki bölgemizde ki 23 ilden sadece 2'si aldıkları yatırımları oluşturdukları vergileri ile karşılayabilir durumda. Bu illerimiz Gazi Antep ve Kilis yani eski Antep ilimizdir. Coğrafi konumları yüzünden İspanya, Fransa'da ki gibi geri kalmış doğuda ekonomik özerklik isteyenlerin mantığının ne halde olduğunu sizlere rakamlarla sununca, aptalca mali özerklik istendiğini göreceksiniz. Buna göre bazı yıllar çok az faklılık gösteren aşağıda ki rakamlara bakarak mali özerklik veya özerklik ne kadar mantıklıymış bakalım. Buna göre;
Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamıza göre bölgesel dağılımı incelendiğinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bütçeden ne kadar pay aldıkları aşağıdadır ama 1 vergi toplanıp 8 katı oranında yatırım aldığına göre çok az vergi toplandığı göz ardı edilmemeli. Bölgede iki il dışında yani 21 ilden ortalama bir vergi toplanıp sekiz yatırım alıyor diyerek durumu özetleyebiliriz. Ayrıca Türkiye bölgeler bazında incelendiğinde, kişi başına gelir dağılımına bakılırsa Marmara Bölgesi % 38, Ege Bölgesi % 17, İç Anadolu Bölgesi % 16, Akdeniz Bölgesi % 12, Karadeniz Bölgesi % 9, Güney Doğu Anadolu Bölgesi % 5 ve Doğu Anadolu Bölgesi % 3 olarak sıralansa da çok düşük vergi oluşturmalarına göre rakamlar değerlendirilmelidir. Bu rakamlara ilaveten vergi gelirlerinize örneklersek özerklik aptallığı Ekonomik yapıda hiç bir şey ihtiva etmediği de anlaşılacaktır.
Vergi gelirlerine yapılan katkı, bölgenin ekonomik yapıda ne derece geri kaldığını çok net olarak ortaya koymakta. Durum böyle olunca federatif ve özerk yapı veya mali özerklik hangi sorunu çözecek? Yani özerk olduğu için kendi bütçesine katkı koymayacak ve tabii bütçeden de hiçbir ilave gelir alamayacak olan özerklik isteklileri, bölgede yaşayanların hizmetlerini hangi parayla karşılayacak? Hangi para ile kalkınacak, yatırım yapabilecekler. Ama diyebilirsiniz ki bölgede petrol ve ciddi maden olgularını globaller devreye sokacağından ilerleyen yıllarda buradan elde edilecek gelir ile bölge kalkınabilir. Kardeşimiz olan Kürtlere şunu sormak lazım; Irak'ın hazır petrolünün varili 18 dolara kapatan ABD ve Batı şimdi 72 dolar olan gelirden 54 doları cebine indirerek Irak'a barış ve zenginlik getirdi mi?
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