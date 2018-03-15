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Doğuştan görme engelli olan Duygu, yaşam enerjisi ile Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nin gülen yüzü

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Doğuştan görme engelli olan Duygu, yaşam enerjisi ile Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nin gülen yüzü
Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nin gözleri görmeyen ama hayatı kalbiyle gören ve yaşayan kursiyeri Duygu Ezen’in hayat sevinci herkese örnek olacak türden.

Duygu Ezen 20 yaşında. Doğuştan görme engelli olan Duygu, yaşam enerjisi ile Çankaya Belediyesi Sokullu Çankaya Evi’nin gülen yüzü. Hayatın önüne koyduğu engellere takılmadan yaşama tutunmaya çalışan Duygu, cd’lerden KPSS kursuna hazırlanarak geleceğini kurmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Sokullu Çankaya Evi’nde taş boyama, drama ve keçe kurslarına katılarak da yaşamdan keyif almaya bakıyor.

Sosyalleşmek ve farklı insanlarla tanışmak adına Çankaya Evleri’nin kendisine uygun bir adres olduğunu dile getiren Duygu, “Yeni bir şeyler öğrenmek beni mutlu ediyor. İnsanın yeni bir şeyler yapıyor olması ve üretmesinin verdiği mutluluğu başka bir şeyin vereceğini düşünmüyorum” dedi. Yaşama enerjisinin çevresindeki “güzel kalpli” insanlar sayesinde olduğunu dile getiren Duygu, sınavlardan sonra farklı kurslara da katılacağını söyledi.

Kestiği keçelerden farklı farklı kolyeler bileklikler yapan, taş boyama kursunun görselliğe dayalı olduğu için hamurlardan hayallerini yaptığını söyleyen Duygu’yu kurs arkadaşları da çok seviyor.  

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