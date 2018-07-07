DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI HAZİRANDA 6,67 ORANINDA ARTARAK 2 BİN 170 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Mehmet Balık

Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarsızlığı giderek derinleşirken, yoksullaşma da son hızla artıyor. Enflasyonun son 14 yılın rekorunu kırdığı haziran ayında yüzde 6,67 oranında artan açlık sınırı 2 bin 170 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı 7 bin 906 liraya kadar tırmandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl haziran ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre açlık sınırı haziranda bir önceki aya göre 135,8 lira artarak 2 bin 170,7 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 89 liralık artışla 5 bin 735,6 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 225 liralık artışla 7 bin 906,3 lira oldu.

Haziranda açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 6,67, gıda dışı harcamalar yüzde 1,58, yoksulluk sınırı da yüzde 2,93 oranında artış kaydetti. 2018 yılının ilk yarısında açlık sınırı yüzde 15,54, gıda dışı harcamalar yüzde 7,77 ve yoksulluk sınırı da yüzde 9,8 oranında artış gösterdi. Son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı yüzde 28,22, gıda dışı harcamalar yüzde 14,29, yoksulluk sınırı da 17,8 oranında artış kaydetti.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının haziran ayında yüzde 6,67 oranında artışla 2 bin 170,7 liraya yükselmesinde, et, yumurta, peynir, patates, soğan, taze sebze, yağ, zeytin gibi besin gruplarında yaşanan yüksek oranlı fiyat artışları belirleyici oldu.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2017 2018 Değişim(%) Haziran Aralık Mayıs Haziran Bir önceki aya göre Aralık 2017’ye göre Yıllık Et 566,4 560,3 634,6 650,5 2,51 16,10 14,85 Yumurta 21,2 34,2 25,1 30,7 22,31 -10,23 44,81 Kuru Bakliyat 58,3 58,8 53,2 52,9 -0,56 -10,03 -9,26 Süt-Yoğurt 196,4 315,5 344,4 344,4 0,00 9,16 75,36 Peynir 65,0 84,1 93,8 97,5 3,94 15,93 50,00 Patates 48,1 52,8 64,9 97,4 50,08 84,47 102,49 Kuru Soğan 18,1 7,7 13,37 38,3 186,1 397,40 111,60 Taze Meyve 165,2 141,5 174,2 182,6 4,82 29,05 10,53 Taze Sebze 102,8 142,4 103,0 135,6 31,65 -4,78 31,91 Ekmek 180,6 197,8 236,6 236,6 0,00 19,62 31,01 Pirinç-Bulgur 44,0 51,3 57,8 60,2 4,15 17,35 36,82 Un 28,8 24,7 28,8 28,8 0,00 16,60 0,00 Makarna-Şehriye 24,0 23,5 27,3 28,2 3,30 20,00 17,50 Yağ 39,3 40,6 40,7 41,6 2,21 2,46 5,85 Şeker 28,5 30,3 33,5 33,4 -0,30 10,23 17,19 Reçel- Bal v.b 65,8 69,7 68,0 68,4 0,59 -1,87 3,95 Zeytin 40,5 43,6 40,6 43,6 7,39 0,00 7,65 AÇLIK SINIRI 1693,0 1.878,8 2034,9 2170,7 6,67 15,54 28,22

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre haziran ayında et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2,51 oranında artarak 650,5 liraya kadar yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 22,31 oranında artarak 30,7 liraya yükselirken, kuru bakliyat harcamaları yüzde 0,56 azalarak artarak 52,9 liraya indi.

Haziranda süt-yoğurt harcamaları 344 lirada kalırken, peynir harcamaları yüzde 3,9 artarak 97,5 lira oldu, kuru soğan harcamaları yüzde 186 oranında artarak 38,3 liraya, patates harcamaları yüzde 50 artarak 97,4 liraya çıktı. Haziranda, taze meyve harcamaları yüzde 4,8 artarak182 liraya yükselirken, yüzde 31,7 artan taze sebze harcamaları ise 135,6 lira oldu. Ekmek harcamalarının 237 lirada kaldığı haziran ayında, pirinç-bulgur harcamaları yüzde 4,15 oranında artarak60,2 lira oldu. Un harcamaları değişmedi ve 28,8 lirada kaldı. Makarna-şehriye harcamaları yüzde 3,3 artarak 28,2 liraya çıktı. Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcamalar yüzde 2,2 zamlanarak 41,6 liraya çıkarken, şeker harcamaları 33,4 lirada, bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar 68,4 lirada kaldı, zeytin harcamaları da yüzde 7,39 artarak 43,6 liraya çıktı.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre haziranda açlık sınırı yetişkin bir erkek için 624 lira, yetişkin bir kadın için 499 lira, çocuk için 374 lira ve genç için de 674 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı haziranda, mayıs ayına göre yüzde 1,58 oranında arttı ve 5 bin 736 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2017 2018 Değişim(%) Haziran Aralık Mayıs Haziran Bir önceki aya göre Aralık 2017’ye göre Yıllık Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.693,0 1.878,8 2.034,9 2.170,7 6,67 15,54 28,22 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 486,5 539,9 584,8 623,8 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 389,2 431,9 467,8 499,0 Çocuk 291,9 323,9 350,9 374,3 Genç 525,4 583,1 631,5 673,7 Gıda dışı harcamalar 5.018,6 5.321,9 5.646,5 5.735,6 1,58 7,77 14,29 Alkollü içecekler ve tütün 367,1 368,8 370,9 371,0 0,03 0,60 1,06 Giyim ve ayakkabı 468,7 499,0 527,9 521,8 -1,16 4,57 11,33 Barınma 946,9 994,0 1.050,2 1.061,0 1,03 6,74 12,05 Ev eşyası 491,9 531,5 572,1 584,9 2,24 10,05 18,91 Sağlık 176,5 179,7 193,9 195,6 0,88 8,85 10,82 Ulaştırma 1.055,4 1.177,7 1.277,4 1.311,4 2,66 11,35 24,26 Haberleşme 253,8 255,2 254,2 266,3 4,76 4,35 4,93 Eğlence ve kültür 238,8 239,6 255,7 261,2 2,15 9,02 9,38 Eğitim 170,4 181,5 187,1 188,7 0,86 3,97 10,74 Lokanta ve oteller 519,2 548,0 578,1 588,2 1,75 7,34 13,29 Çeşitli mal ve hizmetler 330,0 347,1 378,8 385,5 1,77 11,06 16,82 YOKSULLUK SINIRI 6.711,6 7.200,7 7.681,4 7.906,3 2,93 9,80 17,80

Haziranda giyim ve ayakkabı harcamaları 522 liraya indi.. Barınma harcamaları bin 61 lira, ev eşyası harcamaları 585 lira, sağlık harcamaları 196 lira, ulaştırma harcamaları bin 311 lira, haberleşme harcamaları 266 lira, eğlence ve kültür harcamaları 261 lira, eğitim harcamaları 189 lira, lokanta ve otel harcamaları 588 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 386 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 371 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar, bu yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 7,77, son bir yıllık dönemde ise yüzde 14,3 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Haziran 2017) 5 bin 18 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise haziran ayında yüzde 2,9 oranında artarak 7 bin 681 liradan 7 bin 906 liraya çıktı. Haziranda yoksulluk sınırının yüzde 27,5’ini gıda, yüzde 72,5’ini de gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırında yılın ilk altı ayında yüzde 9,8 artış yaşandı. Haziran sonu itibariyle son bir yılda yoksulluk sınırında yaşanan artış ise yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırı geçen yıl haziran ayında 6 bin 712 lira olarak gerçekleşmişti.