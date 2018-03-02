DOSTMUSUN DÜŞMANMISIN AMERİKA?

Mevlüt Mürsel Uzun

Suriye ve Irak’ın petrolünde gözü olan her kıtadan bazı art niyetli devletlerle, bunların maşası durumunda ki terör örgütleri leş kargaları gibi Ortadoğu’ya üşeştiler. Bu arada kendilerine süper devlet yaftasını yakıştıran ABD’de kendi hissesine düşecek pay için terör örgütleriyle pazarlık yapmaya başladı. Hemen sınırlarımızın yanı başında tezgahlanan bu Bizans oyununda dostlukmuş, müttefiklikmiş meğerse bunların hepsi birer yalanmış. ABD her şeyi göze alarak sergilediği bu kirli oyunda kaç koyup kaç alacağının hesabını yapmakta.

ABD Ortadoğu’da kalleşçe, riyakarca bir oyun oynadığını asla inkar edemez. Tabir caizse Ortadoğu’yu adeta bir mikser gibi karıştırarak insanları birbirine düşürdü. Güvenlik güçlerimizi acımasızca şehit eden PKK/YPG terör örgütünü koruyup, kollamak için elinden ne geliyorsa yapmaya devam ediyor. Daha dün Türkiye’nin dostluğunu ve müttefikliğini göz ardı ederek PKK/YPG terör örgütüne binlerce TIR dolusu silah cephane ve zırhlı araç yardımında bulundu. Türkiye diplomatik yollardan bu tutarsızlığa tepki gösterince, çark ederek, bu harp malzeme yardımını PYD’nin askeri kanadı PKK/YPG’ye değil DEAŞ’a karşı savaşan Arap güçlerine yaptığı yalanını ileri sürdü.

Amerika’nın geçmişte yaptığı hatalarından bir diğeri de Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelere demokratik yönetim idaresini getireceğini vaat etmesiydi. Oysa bütün olanlar gösterdi ki ABD’nin Ortadoğu’da yapmaya çalıştığı politikalar bunun bir kandırmaca ve ikiyüzlülükten ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.

Bugün ABD’nin savaşıyorum dediği DEAŞ’ı yaratan da bizzat ABD’nin kendisidir. DEAŞ’ın ortaya çıkması Amerika’nın 2003 yılında Irak’ı işgal günlerine rastlamaktadır. Nitekim bu acımasız örgütün lider kadrosu Bağdat’ta Ebu Galip cezaevinde ve Guantanamo’da hapis yatmış teröristlerden biri değilmidir?

DEAŞ’ın karşısına kara harekatıyla çıkmaya cesaret edemeyen ABD’nin terör örgütleriyle bir olarak oluşturduğu koalisyon güçleriyle durmadan savaş uçaklarıyla rastgele hedeflere saldırarak günahsız insanların ölümüne sebep olmuşlardır. Burada ABD’nin esas gayesi PKK/YPG terör örgütünü korumak ve kollamaktır.

ABD her ne kadar Türkiye ile yakın dost ve müttefik olduğunu söylese de bu açıkça bir yalandır. ABD’nin Ortadoğu siyasetinde Kürtlere verdiği değer, Suriye’de Türkmenlere verdiği değerden daha fazla olduğunu inkar edemez. Bunun açık örneğini Suriye’de 300 bin Türkmen Essad tarafından katledilirken tüyünü bile kıpırdatmadığında gördük.

Türkiye Suriye’den kaçan 3,5 milyondan fazla sığınmacıyı misafir eden ülke olarak Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge ve Uçuşa Yasak Bölge kurulmasını ısrarla isteyince ABD Türkiye’nin bu insani talebini duymamazlıktan geldi. Oysa DEAŞ Irak’ta ve Suriye’de Kürtlere saldırınca bırakın PKK/YPG terör örgütüne silah yardımı yapmasını neredeyse Dünya genelinde seferberlik ilan etme durumuna gelmişti. Kısaca söylemek gerekirse ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumu dost değil düşman olduğu yaşananlardan dolayı gün gibi aşikardır…