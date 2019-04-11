Döviz Fiyatları Yükselişe Geçiyor

Döviz Fiyatları Yükselişte Geçiyor

Serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, euro ise 6,4230 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6830 liradan alınan dolar 5,6850 liradan, 6,4210 liradan alınan euro ise 6,4230 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6930 liradan, 6,4050 euro ise liradan satılmıştı.