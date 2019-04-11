Döviz Fiyatları Yükselişe Geçiyor
Serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, euro ise 6,4230 liradan güne başladı.
A+A-
Döviz Fiyatları Yükselişte Geçiyor
Serbest piyasada dolar 5,6850 liradan, euro ise 6,4230 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6830 liradan alınan dolar 5,6850 liradan, 6,4210 liradan alınan euro ise 6,4230 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6930 liradan, 6,4050 euro ise liradan satılmıştı.
Bu haber toplam 65 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.