Murat İnanç

Amerika Birleşik Devletleri’nin ülkemize yönelik yaptırım kararları, Papaz Brunson'ı bahane ederek ülkemize saldırmasını ve kullanılan tehditkâr dili asla kabul etmiyoruz. ABD, hukuk tanımaz üslubuyla Türkiye’ye gözdağı vermek istiyor. Ancak, milletimizin milli duyguları hesaba katılmıyor.

Ülkemiz geçmişte nice krizlerden çıkmış, nice darbeleri, afetleri atlatmış, milletimiz asaletiyle 15 Temmuz belasını savuşturmuş ve demokrasimizi korumuştur. Kendini dünya’nın kabadayısı olarak gören ABD, döviz hamlesiyle ülkemizde kaos oluşturmaya çalışıyorsa elbette yanılıyor. Döviz üzerinden ülkemize çelme takmaya çalışanlar, kurdukları oyunun içinde kendilerini bulacaklardır.

Şunu bilsinler ki; gelişmekte olan ülkelerle oyuncak gibi oynayan vahşi finansal oyunculara ders verme sırası şimdi bizde. 81 milyon olarak, spekülatif atakların üstesinden geleceğiz. Yeniden büyük Türkiye’nin ayak seslerini ilerleyen günlerde net bir şekilde göstereceğiz.

Öz İplik-İş Sendikası olarak çalışan ve çalıştıran herkese çağrımızdır: Panikle hareket etmezsek, algı operasyonlarıyla çelme takmaya çalışanları diskalifiye etmiş oluruz. Yan yana, birlik içinde olursak ve akılcı davranırsak hepimiz kazanırız.

Milletimiz birçok badireyi geçmişte aştı, şimdi de aşacak. Krizleri fırsata çevirebilen bir millet olarak, bu süreç bize a,b,c planlarının, alternatif politikaların her daim gerekliliğini de göstermiş oldu. Atılan önemli adımlarla beraber önümüzdeki günlerde doğru politikaların hayata geçirilmesi durumunda, Türkiye ekonomisine yönelik olumsuz algıları bertaraf ederek büyümenin tekrar ivme kazanması da uzun sürmeyecektir.

Vahşi finansal oyuncular bilmeliler ki; Türkiye sindirilmiş, iradesi ipotek altına alınmış bir ülke değildir. Kendi iddiaları, çözümleri, teklifleri ile gücünün, potansiyelinin farkında bir ülkedir. Biz bu spekülatif, şişirme, algısal oyunlara gelmeyecek, ülke olarak tarih sahnesinde ‘Güçlü Türkiye’ olarak anılacağız. Bu süreçte ülke olarak sağduyulu olmalı, ‘önce vatan’ bilinciyle ortak hareket etmeliyiz.