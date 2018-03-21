Down sendromlu çocukların kilo problemine en doğal çözüm

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, bu özel çocukların neden hızlı kilo aldığını değineceğim. Yeme dürtüleri yok, sağlıklı zayıflamalarında en etkili yöntem akupunktur.
Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olan down sendromu, çocuklarda özellikle çok kilo ile kendini gösteriyor. Bugün de bu özel çocukların günü. Downlu çocukların neden kilolu olduklarını anlatacağım. Down sendromlu çocukların yeme dürtüleri yoktur, çünkü beyinlerinde kötülük yok. Şişmanlığın veya çok yemek yemenin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorlar, düşünmedikleri için de sürekli yiyorlar. O nedenle çoğu şişman.
Kilo Downluların Kaderi Değil
Sanılanın aksine down sendromlu çocukların da sağlıklı zayıflayabilirler. Aşırı kilo, downlu çocuklar için kader değil. Hatta çok etkin, doğal ve kolay yöntemlerle kilo vermeleri mümkün. Bu çocuklarımızın sağlıklı zayıflamasında en etkili yöntem ise akupunktur. İğne batırmadan lazerle metabolizmayı uyararak birkaç seansta fazla kiloların verilmesi sağlanabiliyor. Bu yöntemle downlu çocuklar sadece kilo vermiyor, iştahı da düzene giriyor. Böylece verilen kiloların geri alınmasının önüne geçiliyor. Down sendromlu kardeşlerimizin de orantılı kilolarıyla sağlıklı yaşaması, hareket kısıtlaması olmadan hayatlarını sürdürmeleri mümkündür.
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