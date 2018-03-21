Down sendromlu çocukların kilo problemine en doğal çözüm

Dr. Buğra Buyrukçu

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ’nde, bu özel çocukların neden hızlı kilo aldığını değineceğim. Yeme dürtüleri yok, sağlıklı zayıflamalarında en etkili yöntem akupunktur.

Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisi olan down sendromu, çocuklarda özellikle çok kilo ile kendini gösteriyor. Bugün de bu özel çocukların günü. Downlu çocukların neden kilolu olduklarını anlatacağım. Down sendromlu çocukların yeme dürtüleri yoktur, çünkü beyinlerinde kötülük yok. Şişmanlığın veya çok yemek yemenin kötü bir şey olduğunu düşünmüyorlar, düşünmedikleri için de sürekli yiyorlar. O nedenle çoğu şişman.

Kilo Downluların Kaderi Değil