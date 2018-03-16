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Dr. Ali Rıza Erbay, Yenimahallelileri kalp sağlığı konusunda aydınlattı

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Dr. Ali Rıza Erbay, Yenimahallelileri kalp sağlığı konusunda aydınlattı
Yenimahalle Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) işbirliğinde düzenlenen ve 7 yıldır devam eden ‘Çağdaşlık Eğitim Seminerleri’ kapsamında “Kalp Damar Hastalıkları ve Hipertansiyon” konusu Yenimahalleliler için masaya yatırıldı.

Meydan AVM Tiyatro Salonu’nda düzenlenen seminerde konuşmacı olan tıp dünyasının tanınan ismi Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Yenimahallelileri kalp sağlığı konusunda aydınlattı.

14 Mart Tıp Bayramı’nın da kutlandığı programda; ÇYDD’nin kurucusu Profesör Türkan Saylan da genç kardelenlerin hazırladığı etkinlikle anıldı.

Türkan Saylan unutulmadı

Seminer genç hekim adaylarının, Saylan’ın kardelenlerinin hazırladığı etkinlikle başladı. Kısa bir slaytla başlayan sunumda ÇYDD’nin kurucusu, hayatını iyiliğe, adalete, insanlığa ve mücadeleye adamış Türkan Saylan gurur ve özlemle anıldı.

Gençlerin ardından mikrofonu eline alan Prof. Dr. Erbay önce tüm meslektaşlarının tıp bayramını kutladı ardından da Yenimahallelilerin kalbine dokundu.

Erbay “Ani ölümlerin yüzde 80'ninin kalbi besleyen damarların tıkınmasına bağlı koroner arter hastalığı olduğunu belirtti. Hastalığın doğuştan başladığını ve yaş ilerledikçe artarak devam ettiğini anlatan Erbay, “Sigarayı bırakın, tuz kullanımını kısıtlayın. Bu sayede kan basıncımız, şekerimiz ve kolesterollerimiz kontrol altında olur. Aynı zamanda obezite, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi risk faktörleri de kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler” dedi.

Göğüs ağrısına dikkat

Kalp krizinin bazı belirtileri olduğunu, bunlardan birisinin de göğüs üzerinde yanma şeklinde ağrı olarak kendini gösterdiğini de belirten Erbay, “Yüksek tansiyon kalbin iş yükünü artırır ve atardamarlara zarar verir. Zaman içerisinde özellikle kalp, böbrek, göz ve beyne kan götüren atardamarlarda hasar oluşur. Kalp, böbrek, göz ve beyin damarları bu yüksek basınca uzun yıllar boyunca sessizce direnebilir. Bu nedenle kan basıncındaki yükselme yıllarca belirti vermeden, tamamen sessiz ve sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Ancak bu zarar vermediği anlamına gelmez. Yüksek tansiyon felç, kalp krizi ve böbrek yetersizliğinin en önemli nedenlerinden biridir” uyarısında bulundu.

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