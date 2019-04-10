Dr. Cem Arıtürk Damar Tümörü'nü Anlatıyor

Hemanjiom, damarsal yapılardan oluşan, genellikle iyi huylu izleyen bir tümör olarak öğreniliyor. Hastalık, damarın içindeki kan basıncı ve damar geliştirici faktörlerin etkisiyle büyüme, yayılma eğilimi gösteriyor.

Bu sebeple, habis özellikler göstermese de kanama meylinin olması ve bazı hastalarda karaciğer gibi hayati uzuvlara yakın olması sebebi ile riskli gidişatlar oluşturuyor ve rehabilitasyon edilmesi gerekiyor. Hemanjiosarkom ise kan damarı kaynaklı tümörlerin kötü huylu olanlarına verilen isim.

Hemanjiomun doğumsal bir hastalık olması sebebi ile bebeklik döneminden itibaren görüldüğünü belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Kimi hemanjiomlar ilk yıllarda kendiliğinden gerileyip kaybolabilirken, bazıları hızlıca büyüyüp ilerleyebilir.

Sıklıkla cilt damarlarında görülen tümörler olmakla birlikte, karaciğer gibi iç organlarda da bulunabilirler. Bu nedenle hemanjiomlar tanısı konulması, yakından takip edilmesi ve ihtiyaç halinde uygun yöntemlerle tedavi edilmesi gereken tümörlerdir” dedi.

Hemanjiom Tanısı Nasıl Konur?

Dr. Cem Arıtürk hastalığın belirtileri ve tanısının konması hakkında şunları söyledi: “Hemanjiomlarda ilk şikayetler genellikle görsel ve estetik sorunlardır. Hastaların cildinin herhangi bir bölgesinde kırmızı-mor renkli, ciltten kabarık, yumak şeklinde damar yapıları görülür. Normal damar yapısından farklı olan bu tümörler, çok küçük travmalarla ya da kendiliğinden kanayabilirler. Başlangıçta küçük boyutlarda olan bu tümörler, zamanla büyüme eğilimi gösterebilirler.

Belirtiler gözlendiğinde yapılması gereken ilk tetkik doppler ultrasonografidir. Hemanjiomun hangi damardan köken aldığı, cilt altı, kas dokusundaki yayılımı ve organlarda da hemanjiom bulunup bulunmadığı mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu nedenle MR veya BT anjiografi yöntemleri kullanılır. Konvansiyonel anjiografi özellikle doppler ultrasonografi tanısı konmuş hemanjiomların anatomik özelliklerini ortaya koymak ve tedavi etmek amacı ile kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.”

Hemanjiom Büyür Mü?

Hemanjiomların doğumdan sonra, bebeğin de büyümesi ile büyüyebileceğinin altını çizen Dr. Cem Arıtürk, “Bu büyüme “damar geliştirici” faktör olarak bilinen ve vücuttan salgılanan bir maddenin etkisi ile meydana gelir. Ancak “her hemanjiom büyür” gibi bir kural bulunmamaktadır. Bazı hemanjiomlar hayat boyu aynı boyutta kalabilirken kimi hemanjiomlar da zamanla küçülerek kaybolabilirler.

Hemanjiom tedavisi, hemanjiomun büyüklüğüne, yerleşimine, köken aldığı damarlara ve iç organlarda hemanjiom bulunup bulunmadığına göre değişir. Bununla birlikte sadece cilt ve kas dokularında bulunan hemanjiomlarda hastanın şikayetleri de tedavi seçimi konusunda önem taşımaktadır.

Büyüme göstermeyen, şikayete neden olmayan yüzeysel hemanjiomlar yıllık takiplerle kontrol edilebilir. Ancak şikayete neden olan, kas içinde de ilerleyen, iç organlarda bulunan hemanjiomlar tanı konduktan sonra tedavi edilmelidir” dedi.