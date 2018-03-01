Dr. Feridun Kunak, programına katılan Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyelerine sağlıklı yaşamın gerekleri konusunda bilgi verdi

Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyesi bir grup kadın, katıldıkları özel bir televizyon programında sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler öğrendi.

Programa katılan kadınlar , başta kalp sağlığı ve kalbin görevleri olmak üzere birçok konuda bilgilenerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi.