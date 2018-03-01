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Dr. Feridun Kunak, programına katılan Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyelerine sağlıklı yaşamın gerekleri konusunda bilgi verdi

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Dr. Feridun Kunak, programına katılan Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyelerine sağlıklı yaşamın gerekleri konusunda bilgi verdi
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi üyesi bir grup kadın, katıldıkları özel bir televizyon programında sağlıklı yaşam konusunda önemli bilgiler öğrendi.

Programa katılan kadınlar, başta kalp sağlığı ve kalbin görevleri olmak üzere birçok konuda bilgilenerek sağlıklı yaşamın püf noktalarını öğrendi.

Sağlıklı beslenmeden güzellik sırlarına kadar birçok konuda hanımları bilgilendiren Dr. Feridun Kunak, belediye tarafından sunulan sağlık ve spor faaliyetlerinin önemini de hatırlatarak “Sürekli spor yapın. Beslenmenize ve sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızın kıymetini bilin” dedi. İlk kez bir stüdyo ortamında bulunan hanımlar, memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Dr. Feridun Kunak’a teşekkür etti.

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