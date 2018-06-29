Dr. Mızraklı’dan beklentilerim var

Eyüphan Kaya

Maalesef HDP’nin kamuoyu nezdinde buruşuk bir imajı vardır. Çünkü hayırlı bir gelişmeye öncülük yapmadığı gibi, birçok kere de söz ve davranışları olumsuz hadiselere sebep olmuştur.-

Vekil çoğunluğu sivri Türk solunun oluşturduğu HDP bu dönemde halk adına mecliste hayırlı bir çalışma yapmazsa bu seçimde doğu ve güneydoğuda maruz kaldığı düşüş tirendi bir hiperbol edsı ile baş aşağı düşecek ve artık Türk solu da bu partiyi kurtaramaz.

Bir yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meyvesini verirken, HDP’ nin siyasi dili yalan bir algıdan ibaret olup, MHP’nin kullandığı “ne mutlu türküm diyene “ sloganından daha beter, içi boş bir politik söylem olduğu anlaşılacak ve halk her geçen gün HDP’den soğuyacak.

*Erdoğan düşmanlığı,

*İki kelime Kürtçe konuşarak,

*Arada bir “tilili” çekmekle siyaset yapmanın modası geçti.

Dolayısıyla Diyarbakır vekili olan Dr.Selçuk Mızraklı’dan istirhamım seviyeli bir siyaset yaparak bu kadim şehre bir hizmetin olsun diyorum.

Diyarbakır’dan bu şehrin mağdur, mazlum insanının oylarıyla meclise gideceğiniz 9 vekil ile parti içinde varlığınız hissedilsin.

Sizin bir entellektüvel bir sol yaklaşımınız var, ama o tür solculuk hayallerinin hayat ile bağdaşmadığını anlayacak yaşta ve tecrübeye sahipsin. Ben de şeriatın hayatıma hüküm etmesini istiyorum ama istemek ile olabilen farklı şeyler olduğu bilinen bir gerçektir. Bunu 30 yaşın altında birine anlatmanın zor olduğunu da biliyorum.

CHP bu kadar yıldır sol sesi ile muhalefet yaparak bu milletin menfaatine ne yaptı ki, yavru sol olarak HDP’nin bir katkısı olsun.

Sizden talebim şudur; parti geneli en az 20 kişilik ülkenin ve bölgenin sorunlarına vakıf ve sorunların çözümünü kendine dert edinmiş kimselerle bir araya gelip başka bir parti kurun ve seviyeli bir siyasetle mecliste kayda değer bir çalışma yapın.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işleyişini kolaylaştırın. Eğer böyle bir çalışma yapmazsanız bu sivri sol ve uç siyasetle marjinal duruma düşersiniz, bilmenizde fayda var.

Geçende Diyarbakır’dan seçtirilmiş 22 yaşında bir genç kızımız tutturmuş basına beyanat veriyor “efendim ülkenin yarısı genç, meclisin de yarısı gençlerden oluşmalıdır” diye bir ifade kullanıyor, hayattaki karşılığı sıfır elde bir şey yok, ayrıca vekil olmak sanki bir marifetmiş gibi gençlerin dikkatini bu politik alana yönlendirmek de ayrı bir suç, milletvekili olmak bir iş değil, bir meslek değil, insanın hayatını zorlaştıran bir alan, aha göreceksiniz yarın öbür gün vekil olma vasfı üzerinizden kalktı mı sudan çıkmış balığa dönmüş olacak birçok mesleksiz, vasıfsız kimseler.

Ama halkın hayatını kolaylaştıran, kimin sorunların çözümünde anahtar rol oynayan, toplumun mutluluğuna kaynak olabilen çalışmaları yaparsanız hiç olmazsa yarın öbür gün geriye dönüp ah çekmezsiniz.

Yok eğer vitrine oynama adına popilist siyaset yaparsanız halkın desteğini alamayacağınız gibi duasından da mahrum kalırsınız.

Diyarbakır sivil toplum erbabı olarak Milletvekilleri İzleme Komitesi(MİLKOM) adında bir oluşumla 12 Diyarbakır vekilinin ensesinde olup, 3 ayda 6 ayda bir çalışmalarınızı karnelendireceğiz bilesiniz.

Onun için vekillerimizin karneleri içinde sıra dışı faaliyetlerle eksi puan almanıza sebep olacak söz ve davranış olmasın diyorum.

*Eski bazı dengesiz herifler gibi Kürt gençlerini Zerdüştlük ile oyalarsanız,

*PKK’nin yönetim merkezi olan Kandilden gelen seslere kulak verirseniz,

*Peygamberimiz ve Kitabımızla uğraşırsanız vay halimize, vay halinize diyorum.

Zor bir vazife yüklendiniz. Vekil olmak kolay, vekalet zor dikkatli olmakta fayda var.

Meclisteki tüm söz ve davranışlarınızda kendini Diyarbakır insanının vekili olarak görüp, o ağırlıkta çalışmanız dileğiyle.

Allah mahcup etmesin diyorum.