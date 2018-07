Bülent Ertekin

Yakın bir zamanda- ki hala gündemi kısmen de olsa meşgul eden-bir haberi gazetelerimizde, televizyonlarımızda pür dikkat okuduk ve izledik.

Malum EZELİ KOMŞUMUZ(!)aynı zamanda da EZELİ DOSTUMUZ(!) olan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girmiş ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri olmuştur.

Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 76 kişi öldü.

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Olaylar işte tam da bundan sonra başlıyor. Yunanlı vatandaşın başına gelen bu olayların bir de manevi yönü olduğunu söyleyen biri ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan; dini titri, unvanı, görevi artık ne derseniz deyin bir Başpiskopos ortaya çıkıyor. Bizim LAİK KESİMİN, DİNİ YAŞAYIŞ VE ANLAYIŞINA TAMAMEN ZID AKILLARA ZİYAN BİR AÇIKLAMA YAPIYOR.

Başpiskopos Atina Metropoliti Amvrosios da yaptığı açıklamada,



"BU YANGIN ATEİST BAŞBAKAN ÇİRAS' A TANRININ BİR CEZASI . ATEİSTLİKLERİYLE TANRININ GAZABINI ÇEKİYORLAR"



ifadelerini kullanıyor.

Vavvvvvvv.

Aman Allahım!!!

Oh my God!!!

Oh mio dio!!!

Oh mein Gott!!!

Bunlar uluslararası bazda hayret ve şaşkınlık!) ifadeleridir.(Hepside oh ile başlıyor tevafuka bak(!)) Bu ifadeleri benim ülkemde birisi kullansa bırakın hükümet yetkililerini lâik, kemalist, kızıl vede yoldaş basın ne yapardı?

Ne mi yapardı?

Hatırlayın Yalova ve Van depremini. Sol ulusal basının şöyle başlıklarını isterseniz hafızalarımızı tazelemek babından bir hatırlayalım.



VARAN 1

Van depremi sosyal medyadaki faşist-ırkçı söylemler, televizyon sunucularının hezeyan açıklamaları, yardım ulaştırılmayan köyler, nerede olduğu belli olmayan çadırlarla Türkiye’nin utanç verici tablosunu gözler önüne serdi. Gericiler de bu tabloda, “hikmet”e işaret eden sözleriyle yerini aldı. Pek çok İslamcı isim depremi “ilahi ikaz” olarak değerlendirdi. Kimi “ilahi ikaz” ile kardeşlik mesajı verildiğini söyledi, kimi de Allah’ın kâinatın kendisinin mülkü olduğunu hatırlattığını…

(29 Ekim 2011 Sol Basın)



VARAN 2



Bediüzzaman vefatının seneyi devriyesinde okutulmak için her yıl olduğu gibi 1990’da Kocatepe Camiinde mevlid okutulur. Lâkin mevlid yeni değildir. Yapılan bu mevlid dokuzuncusudur. Tıpkı diğer mevlitlerde olduğu gibi oda diğerlerini aratmaz ve “OLAYLI ” olur. 17 Ağustos depreminden iki ay sonra gerçekleşen 1999 mevlidine, deprem için yapılan “İLAHİ İKAZ ” yorumu damgasını vurur.



Mevlidde bulunan ulusal gazetelerin muhabirleri ve YOLDAŞ MEDYA gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’a bu konuyla ilgili sorular sorarlar.

Kutlular da depremin İlahî ikaz olduğuna dair detaylı açıklamalarda bulunurken, bu ikazın, en sıcak dönemi yaşanmakta olan 28 Şubat sürecindeki zulümlerle irtibatlı olabileceğini, depremin merkez üssünün 28 Şubat planlarının yapıldığı Gölcük Donanma Üssü olmasının da tesadüf olamayacağını söyler.



İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası.



Anlı şanlı DİN ALİMLERİ suskun!!!



DİYANET suskun!!!



DİYANETİN YÜKSEK Mİ YÜKSEK KURULLARI VE O KURULLARIN APOLETLERI BÜYÜK ALİMLERİ

SUSKUN MU SUSKUN!!!



Bu ilahi olaya hiçbirisi SES ÇIKARAMAZLAR iken bir gazeteci



DEPREM İLAHİ BİR İKAZDIR!!!! diyor.

veeeeeeeeee

Eveeet!!!

Veeeeee!!!!



YARGITAY 12. DAİRESİ,



DEPREM İLAHİ İKAZDIR"



dediği için gazetenin imtiyaz sahibine



276 GÜN HAPİS CEZASI İLE. MAHKUMİYET VERİLİYOR.



Gördün mü şimdi PAPAZ EFENDİ niye



" DUA ETKİ,

BURADA, BENİM ÜLKEMDE,

TÜRKİYE'DE DEĞİLSİN." dedik.



Yoksa....

Götürüyorlar merkeze...



Selâm ve dua ile.