Sakarya Zaferinin 97. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesinde ilk geri alınan Duatepe’ye "Şafak Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, 13 Eylül Sakarya Zaferi Kutlamaları kapsamında Sakarya Meydan Muharebesi'nde en son işgal edilen köy olan Üçpınar Mahallesi ile Duatepe arasında ilk kez şafak yürüyüşü gerçekleştirerek Kurtuluş Savaşında Polatlı’nın önemine dikkat çekeceklerini söyledi.

Polatlı’nın tarihi önemini ortaya çıkartan çalışmaları yıllardır gerçekleştirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, ‘’Anıtkabir ziyaretiyle başlatacağımız geleneksel Sakarya Zaferi Kutlamalarımızda ilk kez Şafak Yürüyüşü ve Saygı nöbeti gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 8-9 Eylül tarihlerinde kampımızda kalmaya ve şafak yürüyüşüne katılmaya davet ediyorum’’ dedi.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise Türk Kurtuluş Savaşında düşmanın durdurulup geri püskürtüldüğü son hattın Polatlı’da olduğunu Üçpınar’ın son işgal edilen köy, Duatepe’nin ise ilk kurtarılan yer olduğunu ve milli mücadeleye inanan, tarih ve doğa sevgisi olan tüm insanların büyük coşkuyla gerçekleştirecekleri tarihe saygı şafak yürüyüşüne katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Aynı gün Sakarya Zaferinin kritik mücadelelerinin gerçekleştiği 8-9 Eylül muharebelerinin anısına sabaha kadar saygı nöbeti tutacaklarını vurgulayan Kadim Koç, ‘’Türk Kurtuluş Savaşının Anadolu topraklarında gerçekleştirilen kısmında düşmanın durdurulduğu son hat Polatlı ve Haymana arasında Sakarya Nehri boyuncu uzanan yaklaşık 100 kilometrelik hattır. Bu mücadelede düşman işgaline uğrayan son köy Üçpınar, ilk tepe ise Duatepe’dir. Kurtuluş Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebesinin önemine dikkat çekmek, 5713 şehit ve 38 bin kaybımızın aziz hatıralarına saygımızı ifade etmek için bölgede sabaha kadar saygı nöbeti tutacağız ve gün sökerken Duatepe’ye hareket edeceğiz. Duatepe’de yapılacak törenle atalarımızı bir kez daha anacağız’’ diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar Üçpınar Mahallesi Duatepe arasındaki 4 bin metrelik mesafeyi bayrak ve meşaleleriyle şafak vakti yürüyecek, gece ise Sakarya Savaşının öneminin anlatıldığı söyleşi ve Resim sergisi ve video sunumları ile değişik etkinlikler gerçekleştirilecek.

Tören Duatepe’de gündoğumunun izlenmesi, anma töreni, protokol konuşmaları ve bando gösterisiyle son bulacak.