Düğün Salonu, Otopark ve Kapalı Semt Pazarı projesi

16.000 metrekare alan üzerinde inşası devam eden proje kapsamında Kapalı Semt Pazarı, Alışveriş Merkezi, Düğün Salonları ve Sosyal alanların yer alması planlanıyor.

Kapalı Semt Pazarı projesi ile esnaf ve alışveriş yapacak vatandaşların rahatı için her şeyin düşünüldüğünü belirten Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, alışveriş yapmaya gelen vatandaşların, yapılacak olan otopark ile de park sorunu yaşamayacağını belirtti. Başkan Kaplan, kompleksin tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte hemşehrilerimizin ve pazar esnafımızın nezih bir ortamda alışveriş yapmanın rahatlığını yaşayacaklarını söyledi.