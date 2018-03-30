  • BIST 115.388
  • Altın 168,232
  • Dolar 3,9464
  • Euro 4,8650
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C

Düğün Salonu, Otopark ve Kapalı Semt Pazarı projesi

»
Düğün Salonu, Otopark ve Kapalı Semt Pazarı projesi
Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi ile Gazigündüzalp İş Merkezi arasında bulunan alanda yapımına devam edilen Düğün Salonu, Otopark ve Kapalı Semt Pazarı projesi ile ilçemizin önemli bir ihtiyacına daha cevap vermeyi hedefliyoruz.

16.000 metrekare alan üzerinde inşası devam eden proje kapsamında Kapalı Semt Pazarı, Alışveriş Merkezi, Düğün Salonları ve Sosyal alanların yer alması planlanıyor.

Kapalı Semt Pazarı projesi ile esnaf ve alışveriş yapacak vatandaşların rahatı için her şeyin düşünüldüğünü belirten Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, alışveriş yapmaya gelen vatandaşların, yapılacak olan otopark ile de park sorunu yaşamayacağını belirtti. Başkan Kaplan, kompleksin tamamlanarak hizmete açılmasıyla birlikte hemşehrilerimizin ve pazar esnafımızın nezih bir ortamda alışveriş yapmanın rahatlığını yaşayacaklarını söyledi.

 
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3.Uluslararası Travel Expo Ankara Turizm Fuarı ATO Congresium’da açıldı22 Mart 2018 Perşembe 14:47
  • Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü anma programı düzenledi19 Mart 2018 Pazartesi 13:35
  • Beypazarı'nda yeşil alanlarda yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor16 Mart 2018 Cuma 12:05
  • Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan, ilçemizdeki tüm mahalle muhtarları ile bir araya geldi14 Mart 2018 Çarşamba 20:48
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı ‘’sıfır atık’’ projesine Beypazarı Belediyesinden tam destek geldi14 Mart 2018 Çarşamba 11:36
  • İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlar Beypazarı'nda anıldı12 Mart 2018 Pazartesi 13:38
  • EGO otobüsleri 12 Mart tarihinden itibaren Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu – Sincan arasında hizmet vermeye başlayacak08 Mart 2018 Perşembe 14:55
  • Beypazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çiçek üretim serasında yazlık çiçek hazırlıkları başladı08 Mart 2018 Perşembe 13:36
  • Beypazarı'nda atık pillerin toplanması kampanyası kapsamında, 5000 adet atık pil toplandı27 Şubat 2018 Salı 15:29
  • Hocalı soykırımının kurbanları 26. Yılında bir kez daha Ankara’da anıldı26 Şubat 2018 Pazartesi 21:07
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim