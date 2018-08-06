  • BIST 94.174
  • Altın 202,459
  • Dolar 5,2015
  • Euro 6,0196
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C

Düğünün Tarihi Ve Düğün Hazırlıkları

»
Düğünün Tarihi Ve Düğün Hazırlıkları
Eski çağlardan bu yana, evlilik kurumuna ilk adımı atacak olan çiftler, aileler, eş, dost ve akrabalar ile belirli bir kutlama yapmak kaydı ile birlikteliğe başlamışlardır.

Kısacası bekârlıktan evliliğe geçişte, genellikle, bir tören, ayin, düğün ve buna benzer kutlamalar ile evliliğe ilk adım atılmıştır. Ülkemizde ise evliliğin olmazsa olmazlarının başında, düğün törenleri gelmektedir. Düğün törenleri, her bölge ve toplumun farklı örf ve adetlerine göre düzenlense de, olmazsa olmazı, düğün yapılacak mekân ve düğünün eğlencesidir. Gelin ve damadın ve hatta ailelerin böylesine önemli bir gününde eğlenmek, mutluluğunu diğer insanlarla paylaşmak önemlidir. Bu anlamda, düğüne kimlerin davet edileceği gibi soruların yanında, düğünün nasıl olacağı sorusu da devreye girmektedir. Bundan dolayıdır ki, gelinin gelinliği, damadın damatlığı kadar önemli bir unsurdur, düğün salonu seçimi. Ailelerin, gelen misafirlerin ve en önemlisi de, gelin ve damadın, bu mutlu günlerinde eğlenmesi ve hoşça vakit geçirmesi için düğün salonunun istenilen düzende olması gerekmektedir.

 

Düğün salonu seçiminde en önemli konu evlenecek çiftlerin nasıl bir düğün istediğidir. Burada, gelin ve damadın nasıl bir düğün istediği konusunda göz önünde tutmaları gereken, gelen misafir sayısından tutunda, düğünün hangi mevsimde olacağına kadar, değişiklik göstermektedir. İster kapalı bir düğün salonunda olsun, ister açık alanda bir kır düğünü havasında, ister otel de yemekli veya havuz başında veya sade bir nikâh töreni, gelin ve damadın ne istediğini bilmesi ve düğün salonu seçiminde bu ayrıntıları göz önünde bulundurmasıdır. Bu bağlamda, Sakarya Düğün Salonları, düğün konusunda evlenecek çiftlere yardımcı olmak için Sakarya ilinde hizmet vermektedirler. Sakarya’da, evlenecek çiftlerin en özel anlarından bir tanesi olan bu günü, her ayrıntısına kadar düşünüp organize eden, gelen misafirleri en iyi şekilde düğün sahipleri yerine ağırlayacak, gelin ve damadın isteklerini anlamış ve ona göre düğünü şekillendiren düğün salonları bulunmaktadır. Sakarya Düğün Salonları, her bütçeye uygun fiyat seçenekleri, görsel anlamda sunumları, salonlarının genişliği ve ihtişamı ile dilediğiniz düğünü sunmaktadır. Sizler de bu mutlu gününüzde Sakarya ilinde yer alan farklı seçeneklerde ki bu düğün salonlarında dilediğiniz düğünü yapabilirsiniz.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yaka Kartı, Yaka İsimliği ve Aksesuarları12 Temmuz 2018 Perşembe 20:47
  • Yaz için Harika Diyet Önerileri12 Temmuz 2018 Perşembe 17:33
  • Sigorta Sektöründeki Son Yenilikler12 Temmuz 2018 Perşembe 17:06
  • Ankara Özel Okulları ile Sizlerde Geleceğinize Işık Tutabilirsiniz09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
  • İstanbul çilingir olarak; Ataşehir, Kayışdağı ve Sancaktepe'de çilingir hizmeti veriyoruz29 Haziran 2018 Cuma 13:08
  • Romantik Bir Davetiye İsteyenler Buraya!29 Haziran 2018 Cuma 09:43
  • En Kaliteli Tesbih Modelleri28 Haziran 2018 Perşembe 09:49
  • Günlük Kullanımda Konfor Adına Fark Yaratan Nike Çanta Modelleri19 Haziran 2018 Salı 15:55
  • En Uygun Projeksiyon Perdesi Ürünleri19 Haziran 2018 Salı 15:50
  • Ankara'da Arapça öğrenmek çok kolay06 Haziran 2018 Çarşamba 13:25
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim