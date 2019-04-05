Dünya Bankası'nın Yeni Başkanı

Dünya Bankası'nın yeni başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Mesul Müsteşarı David Malpass oldu.

Dünya Bankası'nın yeni başkanlığına, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Mesul Müsteşarı David Malpass seçildi.

Malpass'ın 9 Nisan'da büroyu devralması bekleniyor. Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, Ocak ayında beklenmedik bir biçimde istifa ettiğine söylemişti.