Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda yarışan Tuğçe Boynueğri, dünya üçüncüsü oldu

Kahramankazan Belediyespor’un, Türkiye şampiyonu milli haltercisi “Dişi Herkül” lakaplı Tuğçe Boynueğri, büyük bir başarıya imza attı.

Özbekistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 90 kiloda yarışan Boynueğri, dünya üçüncüsü oldu.

Kahramankazan’ın gururu “Dişi Herkül” lakaplı mili haltercisi Tuğçe Boynueğri, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’ndan tarihi bir başarıyla döndü. Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni olan Dişi Herkül 90 kiloda yarıştı. Yaptığı kaldırışlarla gelecek için olumlu sinyaller veren Dişi Herkül, dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Rekorları altüst etmişti

2017’de Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atan Dişi Herkül, silkmede 102, koparmada ise 90 kilo, toplamda ise 192 kiloluk kaldırışlarla Türkiye rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Dişi Herkül Gaziantap’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda silkmede 109, koparmada 91, toplamda ise 200 kilo ile üç kategoride de kendine ait rekoru yenileyerek kırarak şampiyon olmuştu. Dişi Herkül son olarak ise Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda kendine ait rekorları yenileyerek silkmede 113, koparmada 93, toplamda ise 206 kilo ile üç kategoride de kendine ait rekorları bir kez daha kırarak şampiyon olmuştu. Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı başaran Boynueğri’nin yeni hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak.

Lokman Ertürk: Ülkemizi ve Ankara’mızı gururlandırdı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şampiyon halterci Boynueğri’nin dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya daha imza attığını ifade ederek, “Kahramankazan Belediyesi olarak uzun yıllardın spora yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Türkiye’yi ve Ankara’mızı gururlandırmıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.