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“Dünya İnme Günü” kapsamında bilgilendirme konferansı düzenlendi

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“Dünya İnme Günü” kapsamında bilgilendirme konferansı düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde “Dünya İnme Günü” kapsamında personeli ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla konferans düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği işbirliğinde “inme” konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda halka açık olarak gerçekleştirilen konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 

DÜNYADA HER 40 SANİYEDE BİR İNME VAKASI YAŞANIYOR

“İnme nedir?”“Ülkemizde ve dünyada inme sıklığı nedir?”, “İnme geçirmemek için neler yapılmalı?”“İnme sonrası tedavi yöntemleri nelerdir?” konularında uzmanlar tarafından ayrıntılı sunumların yapıldığı konferans, soru-cevap şeklinde gerçekleşti.

Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Paşa Enver Baysa, “inme”nin erişkinlerde kalp hastalığı ve kanserden sonra en yaygın ölüm ve sakatlık nedeni olduğunu belirterek, “İstatistik raporlara göre dünyada her 40 saniyede bir kişinin inme geçirdiğini düşündüğümüzde, bu konuda herkesin bilinçlenmesi çok önemli” dedi. 

ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ

Uzmanlar, inmenin en yaygın belirtileri olan “yüzde çarpılma, kolda güçsüzlük, konuşmada bozulma” olması halinde hiç vakit kaybetmeden112 Acil’in aranmasını ve hastanın acil inme tedavisinin sağlandığı en yakın merkeze yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar. İnmede erken müdahalenin önemine dikkat çeken uzmanlar, risk faktörlerine ve korunmak için alınabilecek önlemlere de değinerek, “Kendi rakamlarınızı biliniz” önerisinde bulundular.

Uzmanlar, kişinin “boyu, kilosu, vücut kitle endeksi, tansiyonu, kan şekeri ve kolestrol değerleri, attığı adım sayısı, günde aldığı kalori miktarı”nı bilmesinin tedavide önemli olduğu bilgisini verdiler.

“Sigara ve alkolden uzak ve ağırlıklı olarak sebze ve meyve tüketin” tavsiyesinde bulunan uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için yağ ve tuz tüketiminin azaltılması ve daha çok egzersiz yapılması gerektiğine vurgu yaptılar.

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