Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri'den gümüş madalya
Spor 13.10.2019, 19:42
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Elif Güneri, gümüş madalya kazandı.
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Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Güneri, 81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya geldi.
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Bugün finale çıkan 3 milli sporcudan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeneli ise altın madalya kazandı.
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Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.
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