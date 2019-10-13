Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı
Spor 13.10.2019, 19:45
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
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Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında Busenaz Sürmeneli altın madalya aldı
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