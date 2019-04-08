Dünya Kalp Haftasında Altın Öğütler

KOLESTEROL VÜCUDUMUZUN YARA BANDIDIR, ONDAN KORKMAYIN!

Sağlığınızın tehlikede olduğunu anlamak için kalp krizi geçirmenize gerek yok! Tüm dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada yer alan ve hızla yaygınlaşan kalp ve damar hastalıkları için önlem alabilmek mümkün! 8- 14 Nisan Dünya Kalp Haftası nedeniyle kalp ve damar hastalıklarıyla kolesterol ilişkisinin halk arasında yanlış bilindiğine dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Kolesterol, tamir edici özelliğiyle adeta vücudun yara bandıdır. Kolesterolden korkmayın, kan şekeri ve insülin seviyesinin yüksek olmasından korkun!” diye uyarıyor.

Zeytinyağı ve tereyağını korkmadan tüketin!

Kalp sağlığı için en büyük riskin, kolesterol değil yüksek kan şekeri olduğunu vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, “Zeytinyağı ve tereyağını korkmadan tüketin. Ama her türlü tatlı, şeker ve hamur işinden kaçının. Tuzlu poğaça bile yeseniz, vücudunuz ona şeker muamelesi yapar. İnsülin direnci ve diyabet, kalp damar hastalıklarının arkasında yatan en önemli sebeptir” diyor.

Sebze tüketiyorsanız endişelenmeyin!

Kolesterolün, vücudumuzun enerji üretiminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Dr. Ümit Aktaş, düşük kolesterolün enfeksiyonlara yakalanma riskini artırarak kalp yetmezliği gibi riskli hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat çekiyor. Ağırlıklı olarak yeşillikler olmak üzere çeşitli sebzelerin yer aldığı bir beslenme programı uygulayanların kalp sağlıklarından endişe etmemeleri gerektiğinden bahseden Dr. Ümit Aktaş, Mutluluk Kürleri 2 kitabında yer alan “Kalp Dostu Bitkisel Güçler” bölümünde şu önerilerde bulunuyor:

Günde üç porsiyon lahana, brokoli, Brüksel lahanası ya da karnabahar

Doğanın sunduğu kalp dostu sebzeleri keşfedin. Sebze tüketiminiz arttıkça damarlarınızın sağlığı da o oranda iyileşiyor. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana kalp ve damar sağlığının korunmasında çok güçlü bir konumda yer alıyor. Günde üç porsiyon lahana, brokoli, Brüksel lahanası ve karnabahar tüketenlerin kalp krizi risklerini belirgin bir oranda azalıyor.

Çiğ tüketmeye alışın!

Bu besinlerin sağlık sırrı sülforafan adlı bir molekülde saklı. Ama bu kalp dostu maddenin ısıya karşı hassas olduğunu unutmayın! Yani lahananın yemeğinden ziyade salatasını yapıp yiyin. Brokoliyi, Brüksel lahanasını bir-iki dakikadan fazla haşlamayın. Hatta mümkünse çiğ tüketmeye çalışın!

Kırmızı soğan, karalahana, bamya ile kalbinizi koruyun!

Diyabetle savaşan besin, aynı zamanda kalp sağlığını korumada da son derece etkilidir. Kalbinizi korumak istiyorsanız, beslenme programınıza kuersetin zengini besinleri de ekleyin. Kuru soğanın beyazı bol miktarda kuersetin içerse de birincilik kırmızı soğanda! Karalahana ve bamya da kuersetin açısından oldukça zengin.

Güçlü antioksidan için lahana turşusu

Lif ve probiyotik zengini turşular kalp sağlığını da koruyor. Bağırsak sağlığını destekleyerek sistemin düzgün çalışmasını sağlıyor, tansiyona iyi geliyor. Özellikle içerisinde bulunan güçlü antioksidandan ötürü lahana turşusu tüketmenizi öneririm.

Güneşlenin!

Güneşin de kalp krizi geçirme olasılığını azaltan bir etkisi bulunuyor.“D vitaminimi alıyorum, güneşlenmeme gerek yok’ diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Güneş, kalp damarlarının gevşemesi ve kan akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla, kalp krizi geçirme riskiniz önemli oranda azalıyor.