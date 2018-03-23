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Dünya Kukla Tiyatroları Günü’nde Hollanda’dan gelen ‘Magisch Theatertje’ grubu ‘NYX’ adlı oyunu ile Çankayalı miniklerle buluştu

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Dünya Kukla Tiyatroları Günü’nde Hollanda’dan gelen ‘Magisch Theatertje’ grubu ‘NYX’ adlı oyunu ile Çankayalı miniklerle buluştu
Çankaya Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliği ile düzenlenen etkinliğe, Çankaya Belediyesi kreşlerinden çocuklar katıldı.

Deniz, Masal Kalesi, Togan Özliyen, Mutluluk kreşlerinden gelen 6 yaş gurubu 150 çocuk kukla tiyatrosu ile tanışmış oldu. Tiyatro Tempo’da gerçekleşen etkinliğe katılan çocuklar mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kreş hizmetinde Türkiye’de öncü olan Çankaya Belediyesi çocuklara sadece gün boyu kreşte eğitim vermekle yetinmeyip, farklı etkinlikler, aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri gibi çalışmalara katılmalarını da sağlıyor.

Özellikle büyükelçilikler ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocukların farklı kültürler tanıması hedefleniyor.

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