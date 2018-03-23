Dünya Şiir Günü’nde Sabahattin Ali, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde anıldı

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi’nce gerçekleştirilen Dünya Şiir Günü’nde Sabahattin Ali’nin anlatıldığı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi ’nden burs alan gençler tarafından Dünya Şiir Günü dolayısıyla hazırlanan program Sabahattin Ali’ye ayrıldı. Açılış konuşmasını yapan şair Ahmet Özer, Sabahattin Ali’nin bir kuşağın yetişmesinde önem taşıyan bir yazar olduğunu hatırlatarak, Ali’nin yaşamının bir trajedi olduğunu aktardı. 41 yaşında öldürülen şairin bir mezarının dahi olmadığını ifade ederek, baskı rejiminin yoğunlaştığı dönemde Marko Paşa, Malum Paşa gibi yayınlarla edebiyat çevresinde muhalefetini sürdürdüğünü dile getirdi. Özer, Sinop Cezaevi yıllarında yazdığı şiirleri hafızalara kazınan Sabahattin Ali’nin edebiyatımıza kazandırdığı çok sayıda eserin de yıllarca basılamadığını sözlerine ekledi.

Şairin bestelenen şiirlerinden Ben Gene Sana Vurgunum, Leylim Ley, Aldırma Gönül, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı seslendiren genç bursiyerler ayrıca Filiz Ali’nin 4 farklı yaşında babası için kaleme aldığı yazıları seslendirdi.